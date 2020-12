Vendere gioielli e ottenere il massimo risultato economico? Rivolgetevi sempre a un esperto

Rivolgetevi sempre a un esperto con una forte capacità negoziale, con una reputazione di competenza e serietà che sia riconosciuta dai collezionisti, investitori e buyers di beni di lusso internazionali, che sia affiancato da uno staff in grado di dare i giusti consigli per ogni singolo specifico prezioso.

Approfondiamo l’argomento con Roberto Gai, un esperto nella valutazione con certificazione riconosciuta in tutto il mondo e nella vendita di gioielli usati.

L’ideatore di SOS gioielli, un’iniziativa che permette a chi desidera vendere i propri preziosi di assicurarsi la migliore offerta di acquisto al mondo, raccomanda “Poiché normalmente il Cliente non possiede un singolo prezioso ma un lotto variegato di preziosi e beni rifugio, l’esperto al quale vi affidate deve saper garantire il massimo risultato economico totale per l’intero lotto e non solo per una parte a discapito della rimanente parte che risulterà poi penalizzata e di difficile collocazione”.

Poiché il servizio SOS gioielli non comporta impegni o alcun obbligo a vendere, non necessita che vi separiate dai vostri gioielli, è privo dei contro di un’asta (commissioni, tempi lunghi, incertezza del risultato) e vi assicura in pochi minuti i vantaggi tipici di un’asta (rialzi di offerte) ci sentiamo di raccomandarlo.

SOS gioielli è un servizio di valutazione dei valori intangibili dei gioielli oltre che di quelli materiali. Quello che facciamo è dare un valore al fascino dei gioielli, al loro stato di conservazione, alla complessità e rarità della lavorazione, alla presenza di iconici marchi. La nostra missione è fare incassare tale valore ai proprietari di gioielli.

Consigliamo di sentire l’opinione dell’esperto Roberto Gai non solo per i diamanti e gioielli con diamanti ma anche nel caso possediate rubini birmani, zaffiri del Kashmir, smeraldi colombiani, perle naturali, gioielli antichi, vintage e dei più iconici marchi del XX secolo come Tiffany & Co, Cartier, Chopard, Van Cleef & Arpels, Buccellati, Bulgari, Boucheron, segnatempo di prestigio come quelli di Patek Philippe, Rolex, Cartier e di altri marchi di alta orologeria, oro da investimento e monete, borse di Hermes, Chanel, Louis Vuitton.

