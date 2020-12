Domani dal palco del Toselli il "Gran Varietà" di fine anno, ultimo appuntamento con la rassegna "Un Teatro come Casa"

Domani, giovedì 31 dicembre alle ore 22.15 va in scena l’ultimo appuntamento della rassegna “Un Teatro come Casa”, il tradizionale evento musicale di Capodanno a cura di Promocuneo in collaborazione con le associazioni Incontri d’Autore e Amici per la Musica di Cuneo. Sul palco del teatro si esibiranno tanti artisti cuneesi in un vero e proprio “Gran Varietà” nel quale si alterneranno vari generi dalla musica classica al tango, dalle sonorità Beat anni Sessanta alla danza.



La serata, studiata con ritmi televisivi, vuole portare nelle case di tutti l’atmosfera festosa che si respira solitamente al Toselli in occasione dello spettacolo di fine anno: non mancheranno le sorprese, i saluti da parte delle Autorità cittadine e di alcuni Cuneesi illustri, il conto alla rovescia in diretta e gli auguri per passare dal 2020 al 2021. Presentano Roberto Audisio, presidente della Delegazione di Cuneo del FAI - Fondo Ambiente Italiano, e l’attrice fossanese Elisa Muriale.



Lo spettacolo è l'undicesimo evento clou della rassegna “Un Teatro come Casa”, proposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo e che prevede anche i “Christmas Sketch”, appuntamenti che ogni giorno alle 16,30 vedono protagonista un artista diverso che si esibisce in una performance di pochi minuti: domani per il trentesimo e ultimo appuntamento con i “Christmas Skecth” Gaia Marlino alla voce e Francesco Cristiani al pianoforte interpretano “L’anno che verrà” di Lucio Dalla.



Tutti gli spettacoli sono trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube “Un Teatro come Casa”, ma si possono poi rivedere in ogni momento a partire dal giorno successivo sul canale YouTube del Comune di Cuneo, nella playlist “Un Teatro come Casa” (che contiene anche i “Christmas Sketch”). Il programma aggiornato della rassegna, proposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo e che prevede anche gli appuntamenti quotidiani con i “Christmas Sketch” (trasmessi ogni giorno alle 16.30 sulla pagina FaceBook @teatrotosellicuneo), è disponibile sul sito del Comune di Cuneo all’indirizzo https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/un-teatro-come-casa.html.