Venasca dà il benvenuto a tutti i nati del 2019

Si è tenuta mercoledì 23 dicembre 2020 presso il salone comunale la consegna del contributo denominato “Nuovi Nati” da parte del sindaco Silvano Dovetta e dell’Amministrazione Comunale alle famiglie dei 14 bambini residenti a Venasca nati nel 2019 (quelli nati nel 2020 verranno salutati di qui a qualche mese).

La Giunta Comunale di Venasca, infatti, con proprie deliberazioni, aveva deciso di riconoscere, ad ogni nuovo nato, come piccolo contributo “una tantum” ed augurio di benvenuto, un assegno di 100 euro.

Vivere in un piccolo comune montano, come può essere Venasca, vuol dire condurre una vita ancora a misura d’uomo ma anche affrontare delle difficoltà in più, legate al fatto di spostarsi per lavoro o per fruire di alcuni servizi; per questo l’Amministrazione Comunale cerca con questo piccolo gesto di dimostrarsi vicina alle famiglie.

“Scegliere consapevolmente di accogliere una nuova vita in un momento come questo, in cui sono inevitabili le preoccupazioni per un futuro che appare sempre più incerto è un atto di coraggio e fiducia che merita sicuramente apprezzamento e incoraggiamento – commenta il primo cittadino Silvano Dovetta - Anche il nostro Statuto Comunale sancisce la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, e partendo da questo presupposto abbiamo pensato di consegnare ad ogni bambino un assegno di 100 Euro. Questo indubbiamente è un piccolo segno, ricco però per noi di grande significato, nell’ottica di una politica sempre più a sostegno della famiglia e delle giovani generazioni nelle quali riponiamo tutta la nostra fiducia nel futuro”.