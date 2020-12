Dal centro di Cuneo alla primaria di frazione Bombonina: "Abbiamo spostato i nostri figli. Non potevamo fare una scelta migliore"

In questo periodo dell’anno in cui molti genitori stanno riflettendo sulle preiscrizioni alla scuola Primaria, vogliamo raccontare l’esperienza della nostra famiglia perché pensiamo possa essere utile per chi ha dubbi o incertezze.

Noi abitiamo in centro a Cuneo e i nostri due figli, ai tempi della prima elementare, furono iscritti alla scuola del quartiere per una semplice ragione di vicinanza e praticità.

Purtroppo alcune situazioni nel tempo si sono rivelate piuttosto problematiche, non tanto dal punto di vista didattico ma da quello umano, aspetto che noi riteniamo fondamentale per supportare uno sviluppo sano ed equilibrato di un bambino di quell’età.

Il malessere manifestato da uno dei nostri figli era sempre più evidente e parallelamente anche la nostra insoddisfazione e il senso di impotenza come genitori.

Dopo aver segnalato più volte le criticità al corpo docenti e alla scuola senza grande ascolto o comprensione abbiamo preso in seria considerazione l’idea di cercare una nuova scuola, mettendo tutta la nostra famiglia di fronte a un significativo cambiamento, pieno di incognite e preoccupazioni legate al rischio di trovare le stesse problematiche da cui stavamo cercando di allontanarci.

In quei giorni il caso ha fatto sì che leggessimo un articolo di TargatoCN in cui veniva raccontata la realtà della Primaria di Bombonina dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Giuseppe: una piccola scuola con classi da 8/10 bambini, un ampio cortile per i giochi, gli ampi spazi verdi del Parco Fluviale facilmente accessibili e soprattutto maestre formate secondo il modello montessoriano.

La curiosità e l’istinto ci hanno spinti a chiedere informazioni e, con entusiasmo, siamo stati invitati già per il giorno successivo a visitare la scuola, conoscere le maestre e spiegare quali fossero le ragioni per le quali stavamo considerando un cambiamento così importante per i nostri figli.

Dopo un paio di giorni accompagnammo a Bombonina anche i nostri figli, che vennero accolti con un clima di allegria e un’energia speciale a cui non eravamo abituati. Il cambiamento che stavamo cercando fece sì che nel giro di pochi giorni quei bambini diventassero nuovi compagni di classe e amici.

A Bombonina avevamo finalmente trovato un ambiente scolastico dove il calore umano, l’attenzione per i diversi bisogni dei bambini e l’accoglienza venivano considerati alla pari del semplice apprendimento di nozioni. La voglia di imparare dei nostri figli è cresciuta con il piacere di andare a scuola. Una scuola in cui in si va al parco fluviale in bicicletta per studiare scienze e geografia, si puliscono i canali per capire il valore dell’ecologia, tutte le classi ballano insieme in cortile per alimentare lo spirito di gruppo e l’idea che il divertimento e l’entusiasmo siano presupposti fondamentali per imparare.

Purtroppo l’epidemia di Covid ha interrotto bruscamente il nostro percorso, costringendo tutti a stare a casa da marzo a giugno. Da settembre abbiamo potuto ricominciare da dove avevamo lasciato, con nuove regole ma forti di alcune condizioni fondamentali sia per prevenire il contagio, sia per imparare: classi con pochi studenti, un grande cortile per le attività all’aperto e soprattutto ascolto e disponibilità.

Lo scorso autunno, durante il periodo della quarantena (che non ha contagiato altri compagni e insegnanti) in cui la nostra famiglia è stata costretta in casa, i bambini hanno potuto partecipare attivamente a quasi tutte le lezioni in streaming: per loro era praticamente come essere in classe e sono riusciti a non perdere i contatti.

Potremmo andare avanti ancora nel descrivere ciò che ci ha resi soddisfatti nella scelta della scuola di Bombonina ma fondamentalmente il messaggio è uno: abbiamo deciso di scrivere queste righe perché avremmo tanto voluto leggerle quattro anni fa, per poter conoscere una realtà come quella di Bombonina quando toccava a noi scegliere in quale scuola iscrivere i nostri figli.

Famiglia Bernicco