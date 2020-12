Volley A2/F: “Champagne per brindare all’incontro?” La Lpm Bam Mondovì oggi (17:30) affronta l’Exacer Montale per chiudere il 2020 col botto!

Ultimo impegno dell’anno per il Puma! La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio sarà di scena in casa dell’Exacer Montale per il recupero della nona giornata di andata di regular season. Una gara che chiude gli impegni delle Pumine in questo infausto 2020. Un anno difficile per tutti, ma che sportivamente sta regalando tante soddisfazioni ai tifosi monregalesi della Lpm.

Per la squadra di coach Davide Delmati l’obiettivo per quest’ultima gara dell’anno non può che essere quello della vittoria. Il Montale è attualmente all’ultimo posto in classifica, con soli tre punti all’attivo, frutto della vittoria al tie-break ottenuta in casa del Cus Torino e della sconfitta, sempre al tie-break, subita nel match casalingo contro l’Olbia. Nelle sei gare disputate tra le mura amiche il Montale non ha mai conosciuto la gioia della vittoria, conquistando 5 set e perdendone 18.

I punti di forza della squadra Emiliana sono rappresentati senza dubbio dalla schiacciatrice ventiquattrenne Martina Brina e dall’opposto (ex Soverato) Irene Botarelli. Sulla carta si tratta di una sfida dal pronostico nettamente a favore della Lpm, ma occorre comunque non sottovalutare un avversario che scenderà in campo con lo spirito di chi non ha nulla da perdere. Vietati i cali di tensione, dunque, per le Pumine, che possono e devono sfruttare questo turno per compiere un ulteriore balzo in classifica.

In caso di vittoria piena, infatti, la Lpm si isolerebbe al secondo posto in classifica, ad un solo punto della capolista Roma e con il potenziale vantaggio di aver giocato una gara in meno rispetto il club capitolino e al Pinerolo. Insomma un’occasione perfetta per chiudere in bellezza questo 2020 e prepararsi con lo spirito giusto al “tour de force” dei tanti impegni ravvicinati di gennaio.

Il match sarà diretto da Gianfranco Piperata (Bologna) e Anthony Giglio (Trento). Teatro della sfida sarà la palestra Comunale Vezio Magagni di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Il fischio d’inizio è fissato per le 17:30 e come di consueto sarà possibile seguire la diretta streaming sul canale LVF TV.