Volley A2/F - Lpm Bam Mondovì, I buoni propositi di Leah Hardeman: “Partita strana...La strada da percorrere è impegnativa, ma abbiamo la voglia e la determinazione per superare ogni ostacolo”

Avrebbe di certo voluto commentare l’ennesima vittoria della Lpm Bam Mondovì, ma Leah Hardeman , così come il resto delle Pumine, si trova costretta a mandare giù il “boccone amaro” per l'inattesa sconfitta al tie-break subita in casa dell’Exacer Montale. Resta la consolazione di essere andate a punti per l’undicesima volta consecutiva, in altrettante gare di campionato, ma forse stasera non basta a mitigare la delusione per la sconfitta.

Si può, però, pensare ragionevolmente che scivoloni come quello odierno possano solo far crescere e maturare una squadra, soprattutto dal punto di vista mentale. Abbiamo chiesto a Leah Hardeman un commento sul match: “Oggi è stata una partita molto difficile e strana per me e per la squadra” – ha spiegato la banda americana del Puma – “Con i tanti impegni in calendario ora abbiamo un'idea più chiara di quello che ci può riservare gennaio. La strada da percorrere è impegnativa, ma siamo un gruppo determinato e voglioso di superare ogni ostacolo che si presenterà davanti a noi.”

Si chiude un anno particolare. Che anno è stato per Leah Hardeman? “Il 2020 è stato un anno molto difficile per tutti.” – continua la schiacciatrice di Atlanta – “Personalmente sono molto felice per essere entrata a far parte della famiglia della Lpm, in una società così importante e con uno staff molto preparato.” I tuoi desideri per il 2021? “Spero che il prossimo anno porti tanto bene alla mia famiglia, agli amici, alle compagne di squadra, alla società e ai nostri tifosi. Buon anno a tutti!”