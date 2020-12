Volley maschile A2 - Cuneo attende la capolista Bergamo, Serniotti: "Bella occasione per capire quanto valiamo"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara ad ospitare Bergamo capolista, domenica 3 gennaio alle ore 19.00, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A2 maschile.

Una sfida ai vertici della classifica, con Cuneo al secondo posto a -5 punti dai bergamaschi. Nel match dell’esordio, Pistolesi e compagni avevano portato a casa un punto dopo due ore e mezza di gara, ed è stato l’unico finora strappato all’Agnelli Tipiesse Bergamo, imbattuto nel 2020.

Per chiudere definitivamente il girone d’andata la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo dovrà ancora recuperare la 3^ giornata con Castellana Grotte, in programma mercoledì 20 gennaio alle ore 17.00 in trasferta.

Il team di coach Graziosi, invece, ha ancora 2 gare da disputare, in trasferta a Santa Croce il giorno dell’Epifania e in casa di Cantù il 20 gennaio.

Sicuramente quella di domenica si preannuncia una partita di altissimo livello, entrambe le compagini stanno facendo un percorso importante, i cuneesi rispetto al confronto d’andata hanno acquisito sicurezze all’interno della squadra, un fattore fisiologico quando come quest’anno si parte con una squadra costruita ex novo.

Coach Serniotti: "Domenica sfidiamo Bergamo, squadra che giustamente sta in cima alla classifica grazie al miglior livello di gioco che si è visto fino adesso nel nostro campionato. All’andata li costringemmo al quinto set, ma si era all’inizio e sia noi che loro giocammo una partita con alti e bassi. Per noi è una bella occasione per capire quanto valiamo rispetto ai più forti".

La partita sarà disputata a porte chiuse, ma come sempre visibile liberamente in live streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo serie A.