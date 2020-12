Gli auguri ai pazienti dall’Oncoematologia di Verduno: "I veri eroi siete voi!"

Riceviamo e con piacere pubblichiamo.



Siamo stati definiti eroi, angeli, soldati in trincea o in prima linea, ma in realtà svolgiamo il nostro lavoro con passione, professionalità e dedizione.

I veri eroi siete voi, cari pazienti!

Avete avuto pazienza, vi siete adattati alla novità, siete stati giudiziosi… ci avete insegnato il vero significato della parola “resilienza”!!!

L’équipe dell’Oncoematologia di Verduno vi augura un sereno anno nuovo.