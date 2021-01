Mondovì: al via le vaccinazioni contro il Covid anche al Regina Montis Regalis (FOTO E VIDEO)

Mondovì chiude il 2020 con il "Vax Day": sono iniziate questa mattina alle 10.30, infatti, le prime vaccinazioni contro il Covid.

I primi tre operatori a ricevere il vaccino Pfizer, arrivato nella mattinata di ieri, sono stati la dott.ssa Ilaria Blangetti, primario del reparto di anestesia e rianimazione, il dott. Fabio Fiorelli, dirigente medico della direzione sanitaria dell'ASLCn1 e il dott. Enrico Ferreri, direttore del distretto Mondovì-Ceva.

Al Regina Montis Regalis sono stati 24 gli operatori vaccinati nel corso della prima giornata, tra i quali anche il responsabile dei consultori dell'Asl Cn1, il dott. Gianfranco Cilia.

La procedura prevede di vaccinare una persona ogni cinque minuti circa, dopo aver espletato le procedure di verifica e aver compilato il consenso informato. La seconda dose del vaccino verrà somministrata a distanza di 21 giorni.

"Un giorno importante per la città, per l'ospedale e per la sanità" - commenta il dott. Maurizio Ippoliti, dirigente medico - "Partiamo con le prima 24 dosi, cui seguiranno altre sedute con un incremento del numero di vaccinati, sia qui che all'ospedale di Ceva".

"Oggi siamo partiti con le prima vaccinazioni negli ospedali di Mondovì e Savigliano" - spiega la dott.ssa Laura Bertola, coordinatore del dipartimento chirurgico - "Ringrazio tutti gli infermieri, i medici e gli amministrativi che in queste giornate hanno dato davvero tanto per poter affrontare questa nuova sfida al meglio".

"Il vaccino è l'unica strada che ci può aiutare. L'iniezione è indolore, fatelo" - dicono la dott.ssa Blangetti e il dott. Fiorelli aspettando di terminare il periodo di osservazione dopo aver effettuato la vaccinazione.