Un pomeriggio carico di emozioni: il Servizio Volontariato Anziani Fossano fa visita, solo da fuori, al Sant’Anna

È stata un’iniziativa carica di emozioni quella organizzata ieri, 30 dicembre, dalla SVA Fossano per augurare agli ospiti del Sant’Anna il “buon anno”.



L’idea ha avuto inizio alle ore 16 quando i volontari, radunati in via Monviso sotto le vetrate del Sant’Anna, hanno intonato canzoni agli ospiti i quali si sono sbracciati per salutare dalle finestre.



Purtroppo, da quando vi è la crisi sanitaria da Covid-19, l’attività dei volontari nelle strutture per anziani è stata interrotta e queste iniziative a distanza sono rimaste le uniche forme di intrattenimento. Da tempo, per permettere gli incontri, la struttura ha predisposto un sistema di microfoni che attraverso una vetrata consente ai parenti degli ospiti di vedere e di comunicare con i propri cari mentre a gennaio pare che possa arrivare la "stanza degli abbracci”.



“Abbiamo voluto portare un momento di allegria agli ospiti del Sant’Anna - comunica il presidente dalla SVAF Mauro Capraro - in accordo con il Comune, con la struttura e con i volontari abbiamo organizzato questa iniziativa. A noi volontari mancava poter fare qualcosa per gli anziani”.



Ha portato i saluti dell’Amministrazione l’assessore ai servizi sociali e assistenziali Ivana Tolardo augurando a tutti i presenti che questo periodo difficile di pandemia possa finire quanto prima.