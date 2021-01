Mondovì dice addio a Gregory Guarnieri, il 17enne di Rifreddo che amava il baseball e i videogames

Gregory Guarnieri, in una foto presa dal suo profilo Instagram

Si è spento nella notte tra il 29 e il 30 dicembre di questo funesto 2020 Gregory Guarnieri, a soli 17 anni.

Figlio unico, viveva a Rifreddo, frazione di Mondovì, insieme ai genitori, Nadia e Vincenzo e alla nonna.

Appassionato di baseball aveva militato per diversi anni nella squadra monregalese, come lanciatore, fino al 2019, quando si era dovuto fermare per problemi di salute. Si è spento mentre giocava ai videogames, a nulla sono valsi i soccorsi da parte degli operatori sanitari, arrivati sul posto insieme alle Forze Dell'Ordine. Avrebbe compiuto la maggiore età a gennaio.

Il S. Rosario sarà recitato venerdì 1° gennaio alle 20 nella chiesa di Rifreddo, dove sabato 2 gennaio alle 14.30 si terranno i funerali.