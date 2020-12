L'anno nuovo si apre con intense nevicate su tutta la Granda: da Alba a Cuneo, attesi accumuli superiori ai 30 centimetri

Al Nord Ovest nuvolosità irregolare oggi 31 dicembre, neve su basso Piemonte in estensione al resto della regione domani pomeriggio e il 2 sino all’inizio del 3. Previsti 45 cm a Cuneo, 35 ad Alba, 25 cm a Torino. Il 4 ed il 5 migliora. Attenti a tratti ghiacciati. Piogge abbondanti al mare con totali superiori a 60 mm sul Ponente Ligure ove migliorerà come sul Nord Ovest da domenica 3 pomeriggio.

Un anno con Datameteo: Capire il tempo di ieri, essere informati oggi e sicuri domani.

Vorremmo congedarci da questo anno veramente anomalo, con la pandemia che ci sta provando sia nel fisico che negli affetti e nell’intelletto, spesso disegnando scenari futuri foschi con una emergenza lavoro dilagante e la necessità che è emersa in questo lungo periodo scandito da numerosi lockdown di ripensare il nostro modulo di vita, in una ottica più sostenibile, affidandoci da una reale svolta green, che seppur sinora pensata, non si è quasi vista.

In questi mesi abbiamo lungamente provato a mettere in correlazione l’andamento pandemico con le variabili meteorologiche. Gli studi sinora compiuti hanno dato un responso pressoché univoco: ove maggiore è la densità di popolazione e la necessità per motivi climatici di stare in ambienti chiusi, maggiore è il tasso di diffusione del contagio e l’aumento del disagio per le successive misure di contenimento.

Se in questo anno per molti il tempo che fa o che farà ha significato solo alzare gli occhi al cielo per capire una possibile evoluzione meteorologica per la passeggiata sul balcone, relegati in casa o nel comune a causa delle misure restrittive, per molti altri in giro per il mondo è un insieme di sfide e preoccupazioni.

Siamo noi di Datameteo, avete imparato a conoscerci in questi lunghi anni di rubriche meteorologiche: non facciamo meteorologia editoriale, quella delle veline, delle bombe d’acqua, del sensazionalismo mediato urlato, esibito che non informa anzi... genera profitti a valanghe di click a discapito anche della chiarezza dell’informazione meteorologica. Il nostro mestiere sono i numeri che diventano previsioni meteorologiche e tanto altro, a supporto del quotidiano di tutti.

Con i nostri clienti in giro per il mondo e con alcune realtà locali abbiamo raccolto il testimone per pensare ed attuare una meteorologia che sia a misura di emergenza, che serva realmente ad informare per capire il tempo di ieri, essere informati oggi e sicuri domani.

Questo è sicuramente il nostro motto, la passione, l’impegno del nostro staff che conta meteorologi certificati, tecnici, professionisti che hanno cercato durante questo anno di raccontarvi il meteo, senza tecnicismi, con chiarezza perché stiamo vivendo un cambiamento epocale anche dal punto di vista climatico ed occorrerà lavorare con impegno, in modo innovativo, corale per cercare di mitigare emergenze che diverranno purtroppo una triste quotidianità, stante anche a quello che è recentemente successo sul Monviso, a Limone Piemonte…

