Anche per il 2020 la Banca di Boves premierà i suoi Alunni Meritevoli

In un anno nel quale molte iniziative sono state rimandate a causa pandemia, la Banca di Boves ha comunque voluto preservare quella che è una delle iniziativa nella quale crede più fortemente: premiare i suoi Alunni Meritevoli. E lo farà, con una modalità diversa, nuova ed in totale sicurezza.

La musica, gli applausi e l’atmosfera di festa dello stare insieme in occasione del tradizionale Concerto di Natale organizzato dalla Banca ogni anno, non potranno fare quest’anno da scenografia alla premiazione…ma gli alunni verranno comunque applauditi e premiati. Nel mese di gennaio saranno infatti ricevuti singolarmente dalla Banca che consegnerà loro il meritato premio.

Con questa iniziativa la Banca di Boves dimostra anche quest’anno alla comunità ed al territorio il suo voler investire nei giovani, rendendoli consapevoli che l’impegno ha un valore alto, soprattutto in un momento difficile come questo. Premiarli è stimolarli, è investire direttamente nel loro presente e nel loro futuro. E’ credere nella scuola, mai come in questo momento. Ed è soprattutto un invito da parte della loro banca di spingerli ad investire in loro stessi e nelle loro potenzialità, per un futuro davvero di rinascita e di ricostruzione.