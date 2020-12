Grazie ai sostenitori nel 2020 Ail Cuneo ha investito 113mila euro anche senza scendere in piazza

Anche se nel 2020 i volontari Ail della provincia di Cuneo non sono scesi in piazza a causa del Covid né per le Uova di Pasqua né per le Stelle di Natale, grazie alla generosità di tantissimi sostenitori la buona stella Ail ha continuato a brillare di solidarietà, regalando a tanti pazienti ematologici e alle loro famiglie una speranza in più nella lotta alla malattia e mettendo a disposizione complessivamente 113 mila euro a chi è in cura per un tumore del sangue e al reparto di Ematologia dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo. Nello specifico, l’Ail Sezione di Cuneo “Paolo Rubino” nel 2020 ha investito 53mila euro in assistenza a malati e famiglie (“Case Ail”, supporto sociale, economico e psicologico), 46mila nel reparto (strumentazione, personale e ricerca scientifica) e 14mila in azioni di comunicazione e sensibilizzazione alla causa dell’associazione.

Nel corso del 2020 l’Ail Sezione di Cuneo “Paolo Rubino” non è potuta scendere in piazza sia per ragioni di tutela di volontari e donatori sia per le disposizioni normative, tuttavia ciò non ha impedito, attraverso la consegna gratuita a domicilio (tramite i dipendenti dell’associazione e i volontari) ed il ritiro presso gli uffici di Cuneo e presso i negozi che hanno collaborato nella distribuzione, di condurre le consuete campagne di solidarietà. Così nel Natale appena trascorso il simbolo storico della stella Ail si è “trasformato” in tanti oggetti diversi, più facilmente gestibili in termini di trasporto e di longevità, che sono andati letteralmente a ruba. Sono stati infatti distribuiti in totale oltre 6.400 doni solidali: 4.000 “sogni di cioccolato” (golose stelle di cioccolato al latte e fondente), 400 piante, 1.250 regali alimentari (riso e biscotti), 475 bracciali Cruciani “Stella cometa”, 275 decorazioni in vetro e 20 ‘doni immateriali’ destinati totalmente alle attività associative, oltre alle numerose donazioni spontanee che da sempre si moltiplicano nel periodo delle festività.