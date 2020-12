Saluzzo: #lasolidarietànonsiferma, si avvicina il 18° Fitwalking del Cuore

La nuova veste virtuale del Fitwalking del Cuore è foriera di novità ma è ben salda alla tradizione della manifestazione: gli organizzatori hanno infatti fortemente voluto mantenere i suoi capisaldi: solidarietà, il cammino a passo di Fitwalking e la sua filosofia …ed il pacco gara.

Partendo da quest’ultimo è indubbiamente uno degli elementi che negli anni ha caratterizzato l’evento, non è certamente quello che spinge le persone a partecipare ma è indubbiamente un omaggio che fa piacere. Proprio per questo motivo e per mantenere un legame diretto con i partecipanti c’è stato l’impegno per preservarlo, chi si iscrive, sempre al costo di 5 euro, oltre al pettorale riceve una busta contente alcuni prodotti omaggi da alcuni sponsor della manifestazione e un opuscolo contenente dei buoni sconto da utilizzarsi sul territorio saluzzese e on-line.

Sconti che sommati ripagano ampiamente il costo dell’iscrizione. Venendo al cammino invitiamo tutti gli iscritti a fare comunque la loro camminata a passo di Fitwalking, scegliendo dove e quando farla nel pieno rispetto della situazione attuale, e di inviare dal 17 al 24 gennaio 2021 una foto con il pettorale e le mani posizionate a forma di cuore così da ritrovarsi, anche se distanti, in un grande abbraccio che unisce tutti. Le foto che su Facebook hanno ricevuto più like e le foto più significative postate su Instagram con l’hashtag #fitwalkingdelcuore2021 riceveranno un premio offerto.

Domenica 17 gennaio 2021, la data in cui si sarebbe svolta la camminata, questo grande abbraccio virtuale avrà inizio ci sarà infatti una diretta Facebook da non perdere durante la quale verrà dato simbolicamente il via all’evento, ci sarà un quiz divertente che premierà i più preparati sul Fitwalking del Cuore e verranno rese note, come tutti gli anni, le associazioni che riceveranno i contributi solidali. Arriviamo qui alla solidarietà, l’aspetto principale e fondante del Fitwalking del Cuore, il motto di quest’anno è infatti #lasolidaritànonsiferma.

Come per le passate edizioni, quanto raccolto dalle iscrizioni verrà devoluto, proporzionalmente al numero degli iscritti, alle associazioni che prenderanno parte alla raccolta iscrizioni quindi come sempre per far bene a se stessi e agli altri è importante partecipare. I progetti delle associazioni sono pubblicati sul sito dell’evento come i punti iscrizione che sono numerosi e ben distribuiti sul territorio.

Per informazioni è possibile consultare i canali dell’evento: sito internet (www.scuolacamminosaluzzo.it), profilo Instagram (@fitwalkingdelcuore) e pagina Facebook (Fitwalking del Cuore).