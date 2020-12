Cenone di Capodanno “Fatto in casa per voi” dal Caffè Letterario e super ricettario di Benedetta Rossi

Manca pochissimo (fortunatamente) alla fine del 2020. Festeggiare il Capodanno a casa sarà per tanti un’esperienza nuova. Ma non per questo deve essere sottotono.

Possiamo partire dal cenone e rendere perfetto il menu di San Silvestro in poche mosse. L’ispirazione? Dai libri di ricette. Il Caffè Letterario di Bra consiglia “Insieme in cucina” di Benedetta Rossi, il più venduto in assoluto.



Il libro della blogger fermana ha superato persino Roberto Saviano e Bruno Vespa, a dimostrazione di come gli italiani, al momento, preferiscano la genuinità e la semplicità della “donna di casa”, piuttosto che saggi accademici o romanzi troppo cupi.



Il Coronavirus ha cambiato diverse abitudini della nostra vita, ha stravolto la routine quotidiana, ma ha lasciato fermi alcuni punti nell’esistenza di tutti noi, come la sicurezza e la protezione delle mura domestiche e quel calore unico che solo la famiglia sa dare.



Il libro di Benedetta ed il suo grande successo sono lo specchio perfetto di questo periodo storico, in cui ognuno trova riparo dalla paura in quel focolare domestico tanto caro, che dodici mesi fa non avremmo mai pensato di ritrovarci qui ad apprezzare.



Un ricettario nato proprio nella sua abitazione, dove presenta i piatti “Fatti in casa per voi”, sottolineando sempre il legame indelebile con la tradizione marchigiana, non smussando il suo accento, ma anzi rimarcando le origini che rappresenta.

Forse, la società di oggi, dopo un’indigestione di tecnologia e progresso, si sta risvegliando nella propria cucina, tra ricette che tutti amano, perché ricordano i sapori e gli odori della nostra infanzia o del luogo in cui siamo cresciuti. Facili e veloci da eseguire, ma apprezzate da chiunque. Sono le ricette che provengono da una realtà casalinga, condite dai consigli delle nonne e dai segreti di famiglia. Sono i piatti da portare tutti i giorni in tavola, da preparare con prodotti genuini e di facile reperibilità, con allegria e serenità.



Un esempio? Il pesce finto: basta preparare un impasto con patate, tonno e maionese e dare la forma al pesce. Non ci rimane poi che decorare con carote, olive e capperi ed ecco pronto un antipasto allegro e gustoso. Giusto per preparare lo stomaco al brindisi di mezzanotte!



Che altro dire? Tre, due, uno… Buon anno a tutti!