Un bel lieto fine grazie alla solidarietà delle persone

Un bel lieto fine per una piccola gattina di Cuneo (frazione Cerialdo) che il giorno 10 dicembre ha subito un brutto incidente in quanto, molto probabilmente, qualcuno le ha sparato. Questo è quanto si legge sul profilo Facebook di Luisa Dutto (Patrizia Falco). Nei giorni a seguire centinaia di persone hanno condannato questo increscioso gesto che ha condizionato la vita di questo giovane animale.

Fortunatamente la gattina è stata soccorsa da Patrizia Falco e Walter Botasso che hanno deciso di prendersi cura di lei. E’ iniziato così un positivo tam tam su Facebook e una raccolta fondi che, grazie alla generosità di molte persone, ha permesso alla gattina di poter essere operata e curata in una clinica di Borgo San Dalmazzo.

Spesso veniamo a conoscenza di brutti episodi che coinvolgono animali domestici come cani e gatti, animali che non posso difendersi e contrastare la cattiveria di alcune persone che per fortuna sono veramente poche. La maggior parte di noi ama e apprezza gli animali, si prende cura di loro e questi con semplicità e affetto sanno ampiamente ricambiare!