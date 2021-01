Bianco inizio per il 2021: per domani prevista allerta gialla e arancione in provincia di Cuneo

Che i primissimi giorni dell'anno nuovo, per la nostra regione, sarebbero stati caratterizzati dalle precipitazioni nevose era già stato preventivato: attesi, oggi (1° gennaio) i fiocchi bianchi si sono effettivamente presentati... e domani continueranno a cadere.

ARPA Piemonte ha diramato nel corso del pomeriggio odierno il proprio bollettino, segnalando come domani in diverse aree della nostra provincia di Cuneo - D (Valle Po), E (Valli Varaita, Maira e Stura), M (Pianura Cuneese) e L (Pianura Torinese e Colline) - sarà allerta gialla e addirittura arancione in quelle G (Valle Belbo e Bormida) e F (Valle Tanaro).

Si prevede insomma un'intensificazione delle precipitazioni nevose rispetto alla giornata odierna, con nevicate copiose sulle Alpi e a carattere piovoso sotto i 400 metri: previste nevicate molto forti nella zona D e forti in tutte le altre, con vento moderato nelle zone L e G.

Nella giornata di domenica (3 gennaio) è prevista poi una riduzione delle precipitazioni, la cui intensità prevista scende a debole per tutte le aree provinciali.