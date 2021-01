Ci lasciamo alle spalle il 2020, l'anno del Covid: com'è cambiata la vita dal 22 febbraio a oggi [VIDEO]

313 giorni, 7.512 ore, 450.720 minuti. E’ il tempo trascorso dal il 22 febbraio, giorno in cui venne riscontrato il primo caso di Coronavirus in Piemonte, a oggi, ultimo giorno dell’anno.

Il 2020 che volge al termine è stato per tutti, tanto per Torino quanto per tutto il resto del mondo, un anno surreale. La pandemia, come il più potente dei Big Bang, ha cambiato le vite di ognuno di noi, stravolto le abitudini, minato le certezze. La morte è entrata nella nostra quotidianità, gran parte delle nostre giornate sono trascorse in casa, desiderando libertà e momenti di felicità perduti.