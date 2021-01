Cosa scelgo dopo la terza media?

Mancano pochi giorni all’inizio delle iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022, aperte in tutta Italia dal 4 al 25 gennaio, giorni nei quali gli studenti che adesso frequentano la terza media dovranno scegliere l’istituto superiore più adatto a loro. Una scelta non facile perché la scuola che sceglieranno avrà il compito di formarli per i prossimi cinque anni.