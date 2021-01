Garessio inizia il 2021 con decisione: abbattimento del ponte sulla provinciale 582 e presentazione del "concept" di Giugiaro

Dopo un incontro in videoconferenza a fine dicembre tra il sindaco di Garessio, Ferruccio Fazio, i vertici e i tecnici della Regione Piemonte, della Provincia e di ANAS, è stato deciso l'abbattimento anche per il ponte che conduce allo stabilimento Huvepharma, gravemente danneggiato dall'alluvione dello scorso ottobre.

All'incontro web oltre al sindaco, per i rispettivi enti hanno partecipato l'assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche Marco Gabusi, il consigliere provinciale Anna Maria Molinari e l'ingegner Gemelli di ANAS.

"Preso atto dello studio idraulico si è deciso di abbattare il ponte e ricostruirlo con uno a campata unica. I dati e le analisi indicano che la realizzazione di una quarta arcata (opzione che era stata presa in considerazione precedentemente, ndr) non sarebbe una soluzione ottimale - spiega il sindaco, Ferruccio Fazio - "L'intervento deve essere celere, in modo da garantire la sicurezza dello stabilimento e dei dipendenti. La Regione e la Provincia si sono già adoperate per i finanziamenti, speriamo si possa procedere con i lavori entro fine gennaio. Al momento il ponte resta inagibile."

Novità importanti anche per quanto riguarda il nuovo ponte "Generale Odasso": il concept del designer Giorgetto Giugiaro sarà presentano il 22 gennaio alla popolazione attraverso una diretta Facebook alle 21.

"Posso anticipare che sarà un concept innovativo, ma in linea con la tradizione e l'aspetto del Borgo Ponte" - conclude il sindaco.