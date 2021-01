Il mondo del trasporto pubblico piange Clemente Galleano, "l'uomo dei bus"

Galleano, originario di Moretta, aveva fondato all'inizio degli anni '70 la Seag a Villafranca Piemonte e, nel 2001 aveva acquisito la Ati Trasporti Interurbani Spa di Saluzzo: con la successiva fusione, alcuni anni dopo, aveva dato vita al colosso Bus Company.

"Un uomo importante con capacità imprenditoriale non indifferente che ha saputo cogliere l'occasione per espandere un settore come quello dei trasporti diventandone leader" ha detto Gianni Gatti, sindaco di Moretta.