Peveragno e le antenne della B.B.Bell sulla collina di San Giorgio, il sindaco: "Risposta emergenziale a un'istanza delle scuole, scelta che rifarei"

“Se ci sarà da pagare una sanzione mi assumo la responsabilità, e lo farò a testa alta: grazie all’assunzione di quel rischio siamo riusciti a dare alle nostre scuole un servizio importante in un momento di emergenza”.

È terminato così l’intervento del sindaco di Peveragno Paolo Renaudi che – nel corso dell’ultimo consiglio comunale del 2020 tenutosi nella serata di martedì 29 dicembre – ha risposto all’interpellanza presentata dal gruppo di minoranza “SiAMO Peveragno”.

Al centro delle richieste della compagine guidata da Adriano Renaudi c’era il contratto di ospitalità firmato dal sindaco che ha portato all’installazione di antenne della compagnia telefonica B.B.Bell sul campanile della chiesa sulla collina di San Giorgio; oggetto del dibattere non solo il fatto che la firma di un contratto di questo tipo debba spettare al tecnico comunale e non al sindaco, ma soprattutto che la struttura non appartiene al Comune ma alla parrocchia di Santa Maria.

Dopo aver letto l’interpellanza – a favore di tutti i presenti e del pubblico collegato alla diretta sul canale Youtube del Comune - , il sindaco ha risposto: “Il nostro errore è stato fidarsi della presenza pregressa di antenne per la videosorveglianza installate dal Comune sul campanile sin dal 2009 a seguito dell’approvazione del Progetto Sicurezza, e soprattutto dare per scontato che fossero state autorizzate: così non era”.

“Nel marzo 2019 c’è stato segnalato dalla dirigente scolastica di allora il fatto che con i contratti e le forniture in essere a quel tempo non era possibile sostenere le “prove Invalsi” di primavera: troppo debole la banda “in uscita” - ha proseguito il sindaco - . In emergenza, allora, ci siamo rivolti alle compagnie telefoniche e la BBBell ci ha dato la possibilità di fornire un servizio di banda larga con ponte radio. Abbiamo iniziato un accordo firmando un pre-contratto d’intesa e chiesto alla compagnia di sostituire le antenne già presenti con altre nuove”.

Renaudi ha sottolineato poi come una variazione di bilancio nel giugno 2019 abbia creato una voce - dedicata alla tematica e di 1.500 euro - sul bilancio previsionale ma che la regolarizzazione del contratto con B.B.Bell non sia mai avvenuta, portando il Comune a riproporre lo stanziamento di bilancio anche nel 2020. “Nel settembre 2020 l’ufficio comunale competente si è attivato contattando nuove compagnie telefoniche e ricevendo un preventivo il 3 settembre – ha ripreso - ; questo preventivo non è mai stato portato all’attenzione di sindaco e giunta. Inoltre il preventivo è stato protocollato nell’ottobre successivo e passato direttamente al gruppo di minoranza: una situazione spiacevole, che potrebbe anche configurare un provvedimento disciplinare”.

“Insomma, è vero che la proprietà della struttura è della parrocchia di Santa Maria – ha detto ancora il sindaco - , ma nemmeno le antenne del Progetto Sicurezza, firmato anche dall’allora assessore Adriano Renaudi, avevano ricevuto autorizzazione: anche noi ci chiediamo come questo sia possibile, e perché in passato l’edificio e i terreni attorno venissero sfruttati senza la stipula di alcun accordo. L’unico intendimento da parte dell’amministrazione comunale è stato quello di fornire risposta a un’istanza presentata dalle scuole del territorio, questo è bene sottolinearlo”.

“Chiederemo in tempi brevissimi l’autorizzazione alla Curia per mantenere le antenne dove sono almeno sino alla fine dell’anno scolastico, visto che l’unico modo per coprire la zona di San Lorenzo è la collina – ha concluso Renaudi - . Quando non sarà più necessario mantenerle lì puntiamo a togliere, purtroppo con i tempi di un Comune, tutte le antenne e i quadri elettrici da San Giorgio”.