Servizio civile: quattro posti presso l'associazione P.A. Valli Monregalesi di Villanova Mondovì

Al via al reclutamento di più di 46 mila giovani per il servizio civile volontario, come già annunciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il bando nazionale rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

“Nel nostro ambito territoriale l’associazione ha aderito all’iniziativa e potrà assumere quattro giovani desiderosi di impiegare parte del loro tempo al servizio di persone disabili o con problemi di salute.”- spiegano dalla Pubblica Assistenza volontari Valli Monregalesi di Villanova Mondovì, onlus associata ad ANPAS – “Come è noto la nostra Associazione opera da anni nel settore sanitario attraverso convenzioni con l’ASL CN1 per trasporti inter ospedalieri, dialisi e servizio di emergenza 118, nonché trasporto disabili e infermi in ambito privato. I quattro giovani prescelti, dopo un adeguato periodo di formazione, che prevedrà tra l’altro anche l’uso del defibrillatore (DAE), affiancheranno i nostri volontari nelle diverse mansioni”.

L' iniziativa è riservata a giovani di ambo i sessi, cittadini Italiani o di Paesi UE, fra i 18 e i 28 anni (29 anni non ancora compiuti), avrà una durata di 12 mesi, con un impegno di circa 25 ore settimanali e un assegno di 439,50 €/ mese, netti.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) direttamente al Dipartimento in via telematica tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL), mediante PC, tablet o smartphone.

Il termine ultimo di presentazione della domanda scade alle 14 dell’8 Febbraio 2021. Testo del bando, modulo per la domanda e altre informazioni sono disponibili cliccando qui

Per maggiori informazioni e delucidazioni contattare P. A. VOLONTARI VALLI MONREGALESI , via Forzani 2 12089 Villanova Mondovì

tel. 0174 699439 3347999333

mail: vvm01@tiscali.it

Facebook: P.A. Volontari Valli Monregalesi