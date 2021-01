Nel 2021, per evitare il default imposto dalla UE, il dialogo con le banche sarà decisivo"

La direttiva europea che innova la definizione di default, introducendo regole più stringenti in tema di sconfinamento dei saldi di conto corrente, 100 euro per i correntisti personali e 500 per i correntisti aziendali (1% in proporzione rispetto al passivo), non comporta in automatico la collocazione fra i debitori in sofferenza, ma implica il dialogo e il confronto caso per caso fra istituto di credito e imprenditore.