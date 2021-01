Un primo giorno del nuovo anno da festeggiare... a casa con brindisi e musica in streaming

- Concerti e spettacoli per i primi giorni del 2021

L’Associazione Amici dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano ha in programma il tradizionale appuntamento con il concerto di Capodanno che sarà trasmesso nel pomeriggio del 1°gennaio alle 17.30 da Telecupole e accessibile tramite vari supporti web. Il tema del concerto, la "Serata di ringraziamento e di speranza", ringraziamento a coloro che hanno contrastato e che continuano a contrastare la diffusione del virus.

A essere suonate saranno, il tema del "Te Deum" di M. A. Charpentier e For you di E. Pasini registrati nella Chiesa di S. Andrea, "Cinque nuances” per flauto ed arpa ed ambientati nella Gipsoteca Calandra, una breve suite estrapolata dall’opera Carmen di G. Bizet seguita da due brani di J. Strauss registrati nel salone d’onore del Palazzo Taffini, un toccante “Lacrimosa” del coro Vox Armonica. E infine, dal teatro Milanollo non poteva mancare la danza, così come non potevano mancare brani di prosa e poesia ambientati tra i capolavori della Gipsoteca e gli splendidi affreschi della Arciconfraternita della Pietà.

Un programma ricco ed articolato tutto da scoprire la sera del primo dell’anno collegandosi alle ore 17.30 sul canale Youtube di Teleradio Savigliano e su Telecupole Piemonte (canale 15 oppure canale SKY 824 e tivù sat 422). Info: www.amiciospedalesavigliano.it

Per la rassegna di Alba Music festival “Suoni d’inverno” venerdì 1 gennaio ore 17.30 è in programma il Concerto di Capodanno dal Teatro Sociale "G.Busca" di Alba con la partecipazione del soprano Injeong Hwang e dei Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria Musiche di Beethoven, Rota, Morricone, Piazzolla, Strauss

Terzo appuntamento di Suoni d’inverno con il tradizionale Concerto di Capodanno dalle suggestive sale a specchio del Teatro Sociale di Alba, con i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria e la presenza di alcuni solisti come il soprano coreano Injeong Hwang. Scorreranno alcune pagine e ricordi dell’anno musicale appena terminato, da Beethoven del 250° anniversario, a Nino Rota per i 100 anni di Federico Fellini, dall’omaggio a Ennio Morricone all’anticipazione per il centenario di Astor Piazzolla, senza dimenticare il finale tradizionale con la famiglia Strauss e i suoi celebri valzer. Il concerto sarà trasmesso online venerdì 1° gennaio alle 17.30 sul canale YouTube.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo ha organizzato un concerto di augurio dal Centro Congressi Monastero della Stella, da dove sarà trasmesso in diretta live il 1° gennaio dalle ore 17 fino alle 18,30. Negli affascinante location storica dalle origini antichissime, sarà protagonista l’Across Duo, una formazione crossover composta da Claudio Gilio alla viola ed Enrico Pesce a pianoforte e arrangiamenti. La diretta potrà essere seguita anche dalla pagina Facebook di Targatocn, dalle ore 17. Dagli schermi dei computer, o televisori collegati ad internet, si potrà così godere anche in tempi di lockdown, di un meraviglioso Concerto di Capodanno il cui programma spazierà dalla musica classica ai grandi successi jazz e blues. Durante l’evento saranno trasmesse le immagini dei trentacinque comuni del saluzzese. Brani in scaletta: Michelle di J. Lennon e P. McCartney, America (da West Side Story) di L. Bernstein, And so it goes di B. Joel, Roxanne Rigby di Sting, J. Lennon e P.McCartney, Le stagioni della vita / Illusioni-L’estate di E. Pesce/A. Vivaldi, Un posto sicuro di E. Pesce, (You make me feel) A natural woman di C. King/G. Goffin, Angela di L. Tenco/E. Pesce, Volta la carta di F. De André/M. Bubola.

La compagnia teatrale fossanese “Corte dei Folli” non si ferma e annuncia che farà gli auguri di buon anno a tutti in una diretta streaming sia su Facebook che su YouTube. Appuntamento per il 4 gennaio alle ore 21 dove gli attori della compagnia teatrale accompagneranno la diretta con piccole esibizioni nelle quali augureranno a tutti i presenti che il nuovo anno sia migliore del precedente. A condurre la serata ci sarà il direttore dei “Folli” Pinuccio Bellone e presenzieranno alla diretta anche l’assessore alla cultura Ivana Tolardo, l’associazione esperienze con Enrico Serafini ed Esa Gastinelli, la ProLoco di Fossano, la scrittrice e critico teatrale Alessandra Bernocco e il direttore di Fondazione Fossano in Musica Gianpiero Brignone.

- Pranzo da asporto o consegnato a casa

Sono tanti i ristoranti, le gastronomie, le osterie che sono disponibili a prepararci il pranzo o la cena delle feste. Quest’anno l’ATL del Cuneese ha pensato ad un modo concreto per sostenere il comparto della ristorazione e della pasticceria cuneese, coinvolgendo in modo diretto l’Associazione Cuochi Provincia Granda, l’Associazione Albergatori Esercenti e Operatori Turistici della provincia di Cuneo le pasticcerie aderenti al progetto “Dolci d’autore – Creatori di eccellenza” di Confartigianato Cuneo in un unico progetto. All’appello hanno risposto in tanti e in un attimo si è creata una squadra davvero affiatata. “A Natale metti un cuoco sotto l’albero” è l’appello di chef e pasticceri a ordinare, nei propri esercizi, un menu della tradizione o l’immancabile dolce delle feste.

A Pian Munè di Paesana continuano le consegne a domicilio tutti i giorni della settimana, dalla montagna alla pianura, dai menù a base di polenta ai menù degustazione.

- Appuntamenti con il lupo

A Entracque tre appuntamenti con la Cooperativa Montagne del Mare per iniziare, sia pure da remoto, il nuovo anno scoprendo segreti e aneddoti delle Alpi Marittime. Si inizia sabato 2 gennaio con il “Wolf Quiz”, un gioco interattivo sulla piattaforma Kahoot per mettere alla prova, sfidando gli altri partecipanti, la propria conoscenza sul lupo, uno degli animali simbolo delle Alpi. Lunedì 4 gennaio ritorna la “Tombola delle Marittime” per conoscere, attraverso il gioco natalizio per antonomasia, tante curiosità sulla lora e sulla fauna di cui è ricco il territorio dell’area protetta. Martedì 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, “Kamishibai”, lettura animata del racconto di Martina Guidi “Un posto per Ligabue” a cui seguirà il laboratorio “Costruisci il tuo teatrino e disegna la tua storia”. Per informazioni più dettagliate su costi di partecipazione, prenotazione e modalità tecniche di collegamento si può chiamare lo 0171.978616 o 0171.976850, oppure inviare una mail a centrovisita@controvisitauominielupi.it.

- Eventi religiosi

Il primo gennaio, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, si celebrerà la 54ª Giornata mondiale per la Pace: per l’occasione papa Francesco ha reso noto giovedì 17 dicembre (giorno del suo 84° compleanno) il suo messaggio dal titolo ‘La cultura della cura come percorso di pace’.