Viviana Vizzini trionfa nella serata finale di Miss Universe e rappresenterà l'Italia a Las Vegas

La siciliana Viviana Vizzini, 27 anni è Miss Universe Italia 2020, vincitrice dell’edizione italiana del concorso di bellezza più importante del mondo. La ragazza avrà il diritto di partecipare alla finale mondiale di Miss Universe 2020 che si terrà il 14 Febbraio 2021 a Las Vegas e verrà trasmessa in diretta sul canale FOX LIFE.

Sono state tre le candidate del Piemonte che hanno partecipato alla finalissima il 21 dicembre a Roma per il titolo di “Miss Universe italy”.

L’agente regionale del concorso Grillante Rosalia è molto soddisfatta per il prestigioso traguardo raggiunto da ben tre ragazze scelte tra una rosa di 140 partecipanti nelle semifinali della zona nord avvenute a Vicenza nel mese di ottobre e chi ha visto Chiara primeggiare con una fascia.

Rosalia Grillante “In bocca al lupo alle 3 ragazze che ci hanno rappresentato: Desiree D’Ali di Bra (CN), Chiara Camarchio di Villareggia (TO) e Rebecca Audero di Druento (TO) per una importante e futura carriera nel mondo dello spettacolo! Buon 2021 a tutti!”