Volley A2/F: Il bilancio dell’anno appena trascorso in casa Lpm Bam Mondovì si chiude in “attivo”…ma la sensazione è che il bello debba ancora venire…

Il 2020 è andato via, facendo tirare un sospiro di sollievo anche ai meno scaramantici. Ma che anno è stato quello appena trascorso per la Lpm Bam Mondovì? Abbiamo provato a tracciare un bilancio di questi ultimi dodici mesi. Un periodo condizionato ovviamente dal Covid-19, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per quanto concerne gli aspetti economici.

La pandemia è arrivata proprio quando il Puma, nella stagione 2019/2020, sembrava indirizzato verso la strada giusta. Dopo due vittorie su due in Pool Promozione, il campionato è stato giustamente interrotto, fermando anche le ambizioni di una squadra che sembrava in continua crescita. Lo stop del campionato, però, ha provocato “danni” anche in chiave economica. Solo grazie all’oculata gestione da parte della dirigenza monregalese, infatti, gli effetti negativi economici sono stati ben contenuti, tanto da poter comunque allestire un organico competitivo.

Covid-19 che, nel mese di novembre dell'attuale stagione, ha avuto un incontro ravvicinato con alcune pumine, senza fortunatamente arrecare gravi conseguenze, ma finendo per bloccare comunque l'attività per circa un mese. La squadra ha saputo riprendersi alla grande, ottenendo ottimi risultati. L'inattesa sconfitta di due giorni fa, subita a Montale, non può di certo scalfire quanto di buono fatto dalla squadra di coach Davide Delmati. Una squadra, che ha più volte dato l’impressione di potersi togliere grandi e importanti soddisfazioni. Ma veniamo ai numeri dell’anno appena trascorso:

Nel 2020, tra Campionato e Coppa Italia, la Lpm ha disputato in tutto 18 partite. Le vittorie sono state 12, mentre le sconfitte 6, il tutto per 33 punti messi in cascina. I set conquistati, invece, sono stati 43 e quelli persi 30. Puma che nell’anno trascorso ha già stabilito un proprio record storico in serie A2, quello di andare a punti in 13 partite consecutive. Primato che si spera possa proseguire a lungo anche nel 2021.

Dalle due gare di Pool Promozione della passata stagione, infatti, fino all’attuale regular season, la Lpm è sempre uscita dal campo avendo conquistato almeno un punto. E se qualcuno volesse sapere quali sono state le dieci pumine che nel 2020 hanno realizzato il maggior numero di punti, eccolo servito con il quadro riassuntivo, che ovviamente riporta anche le giocatrici che in estate si sono trasferite in altre società:

Pos. Giocatrice Ruolo Punti Realizzati 1 Veronica Taborelli Opposto 203 2 Alice Tanase Schiacciatrice 189 3 Elisa Zanette Opposto 126 4 Leah Hardeman Schiacciatrice 117 5 Alessia Mazzon Centrale 89 6 Beatrice Molinaro Centrale 84 7 Elina Rodriguez Schiacciatrice 81 8 Viola Tonello Centrale 58 9 Sofia Rebora Centrale 52 10 Francesca Scola Palleggiatrice 33

Non ci resta altro che incrociare le dita e augurarvi un nuovo anno ricco di salute e vittorie...Insomma, un anno migliore per tutti.