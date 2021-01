Bra, auguri in versione manga per gli ex allievi salesiani di 5ª ITI del 1970

Vi ricordate che cosa stavate facendo nella primavera del 1970? Probabilmente no (e forse non eravate ancora nati…), a meno che non eravate studenti della 5ª ITI dei Salesiani di Bra. Gli stessi chiamati a raccolta per la foto di fine corso sulla la scalinata della chiesa.

L’abitudine per ogni classe di ex allievi era quella di ritrovarsi una volta all’anno per fare festa in nome dei vecchi tempi. Non fa eccezione il gruppo dei ‘quintini’ del 1970. Purtroppo, nel 2020 non è stato possibile proseguire la tradizione a causa della pandemia e delle misure anti-contagio, che possono restringere tutto tranne che la fantasia.

Ci ha pensato, infatti, l’illustratrice braidese Manuela Fissore a far incontrare tutti i protagonisti di quello scatto fotografico in bianco e nero. L’avrete già capito, lo ha fatto sulla carta e nel modo che conosce meglio: trasformandoli in personaggi manga. Una bella sorpresa per lo zio e per tutti i suoi compagni, perché, si sa, i cartoni animati piacciono a tutti.

Ma come è nata questa idea? Ce la spiega lei stessa: “Quando mio zio mi ha mandato la sua foto di classe della quinta superiore, datata 1970, chiedendomi di trasformarla in versione manga, mi era sembrata una richiesta al di sopra delle mie capacità! Ho quindi studiato la foto, abbozzato di getto i visi, cercando di cogliere i particolari di ognuno. Mi sono immaginata il loro carattere, la loro voce, i loro gusti per entrare in sintonia con ogni personaggio. La matita scorreva veloce creando una specie di filo conduttore. Per me è stato un affascinante viaggio nel tempo”.

Il risultato è stato un disegno che ancora una volta testimonia il grande talento creativo di Manuela Fissore nell’appassionante arte del fumetto giapponese. Oltre ad aver regalato emozioni ai protagonisti della vicenda: “Mio zio - conclude Manuela - è stato contentissimo del risultato finale e ha mandato copia del disegno come originale biglietto di auguri di Natale a tutti i compagni. Quattro di questi purtroppo non ci sono più. Quando me lo ha detto mi è dispiaciuto moltissimo. È come se li avessi conosciuti. Spero che da lassù, vedendo il disegno, si siano fatti una risata insieme”.