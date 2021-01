AAA cercasi urgentemente una casa per Annabelle: appello della sezione Alba-Bra della LIDA

All’attenzione di tutti coloro che sanno che cosa significa vivere insieme agli amici a quattro zampe o per chi comincia soltanto oggi a pensare di farlo.

La Sezione Alba-Bra della Lega Italiana dei Diritti dell’Animale (Lida), che si occupa di incentivare le adozioni degli ospiti canini del Rifugio di Fido di Pollenzo (via Langhe, 23), lancia un appello per trovare una casa ad Annabelle: taglia media, adulta, dolce, affettuosa, brava al guinzaglio. Così i volontari con un post su Facebook: “Annabelle non sta bene e patisce terribilmente il freddo del canile, perché, come tutti i molossi, ha il pelo raso e deve al più presto trovare una casa ed un divano per le sue condizioni di salute”. Per tutte le informazioni contattare il numero 3662340946.

Intanto, proprio sulla pagina Facebook de Il Rifugio di Fido si possono trovare i super calendari del 2021. Offerta minima 5 euro e possibilità di richiederli sotto il post descrittivo, sarete contattati.

Con un piccolo gesto, potete contribuire a migliorare la qualità di vita degli amici a 4 zampe, promuovere campagne di sensibilizzazione e realizzare progetti a loro dedicati. Per informazioni: www.ilrifugiodifido.it.

Non è vero che gli animali fantastici esistono solo al cinema o nelle fiabe. Le creature fantastiche si possono trovare dovunque, se sappiamo come cercarle.