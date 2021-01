Corneliano, Protezione civile in campo per l’allerta neve

Come tutta la Granda anche il centro roerino si è svegliato questa mattina sotto la neve, per ora ancora inarrestabile e anticipata dall'allerta meteo.



Tanti gli arbusti e gli alberi appesantiti e crollati, a intervenire, mantenendo tutte le misure di sicurezza, i volontari della Protezione civile di Corneliano d'Alba Odv, già preallertati ieri sera, 1° gennaio, dal presidente Claudio Isnardi.



Dal paese arriva un plauso a tutti coloro che, già vessati dall'emergenza Covid-19, non mancano di adempiere anche alle altre attività, soprattutto per danni causati dagli agenti atmosferici.