È di Genola il primo maschietto nato all’ospedale di Savigliano, si chiama Emanuele ed è nato questa notte alle 3 del mattino

È nato nella notte di oggi, 2 gennaio 2021 alle 3.40, il primo maschietto dell’ospedale di Savigliano - 3,7 chili - e la prima nuova vita della città di Genola.

Si chiama Emanuele ed è figlio di Federica Zorniotti e Alberto Pompejano, neo mamma e papà classe 1991. Lei è insegnante di matematica in un liceo di Torino, lui venditore ambulante di frutta e verdura.



“Una bella notizia in momento buio, una nuova vita genolese che sarà ricordata come la prima nell'anno della rinascita - dice il sindaco di Genola Flavio Gastaldi -, auguri di cuore agli amici Alberto e Federica e a tutta la famiglia Pompejano”.