Il 2021 ha già una buona notizia: il bonus sociale luce e gas diverrà automatico

Una notizia importante quella che il 2021 si porta con se: il governo e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la collaborazione dei Comuni, erogheranno gli conti sulle bollette luce, gas e acqua in modalità automatica. Gli sconti avverranno direttamente sulle bollette delle famiglie con disagi economici o fisici e alle famiglie numerose.



A partire da quest’anno dunque il bonus sociale diventa automatico, non vi sarà bisogno di effettuarne richiesta, dal momento in cui si basa sull’INPS e sul Sistema Informativo Integrato. La misura adottata è frutto di un accordo stipulato tra ARERA e ANCI poiché, ad oggi, solo il 35% degli aventi diritto allo sconto ne fa richiesta; questo sistema di erogazione permetterà di dare aiuto ad un maggior numero di utenti in difficoltà economica o fisica.



Per quanto riguarda il bonus luce, questo rimarrà attivo qualsiasi sia l’operatore del richiedente anche nel caso in cui lo stesso cambi fornitore. Per il bonus gas l’ammontare dello sconto, dipende da: numero dei componenti del nucleo familiare, comune di residenza e destinazione d’uso del gas.



Il bonus acqua invece riconosce gratuitamente, come valore standard, 18,5 metri cubi di acqua per ogni membro della famiglia all’anno; per gli utenti diretti l’erogazione avviene in bolletta mentre per gli utenti indiretti avverrà in un’unica soluzione.



I bonus sono cumulabili l’uno con l’altro quindi, se si è titolari del bonus elettrico, si può beneficiare anche dei bonus acqua e gas.