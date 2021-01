La città cinese di Siping dona a Castellinaldo 1.000 test sierologici

La municipalità cinese di Siping ha donato 1.000 test sierologici al Comune di Castellinaldo. Non è la prima volta che la città asiatica, 680mila abitanti nel Nord-Est del Paese, mostra la sua vicinanza al comune roerino, che stando ai dati del censimento 2017 di abitanti ne conta 935. I due centri sono infatti legati da una bella amicizia, nata in seguito a uno scambio commerciale promosso dalla locale associazione Vinaioli, in collaborazione col Municipio.



"A nome dell’Amministrazione comunale - commenta il sindaco Giovanni Molino -, ringrazio pubblicamente gli amici di Siping per la generosità dimostrata. Un sensibile gesto che rafforza l'amicizia che da anni ci lega a loro".



Nei giorni scorsi sono già state un centinaio le persone del paese che si sono sottoposte allo screening. Essendo ormai prossima la data di riapertura delle scuole, anche per poter riprendere con maggiore sicurezza l’anno scolastico, l’Amministrazione roerina ha fissato due momenti (sono quelli di lunedì 4 e martedì 5 gennaio, dalle ore 16.30 alle 19 presso l’ambulatorio medico del paese) durante gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria del paese e i loro genitori potranno sottoporsi al test, se lo vorranno.



Dopodiché si proseguirà col resto della popolazione. Chi vorrà sottoporsi al test potrà prenotarsi contattando l’infermiera Claudia Ebarca al numero 338/24.59.278.