La neve caduta copiosa anche nel Roero. Frazione di Montaldo da ore senza energia elettrica [FOTOGALLERY]

E' scesa copiosa anche sulle colline della Sinistra Tanaro la neve caduta da questa notte e per tutta la mattinata in buona parte della provincia. Fortunatamente al momento non si registrano danni importanti a cose o persone, al di là di alberi e rami spezzati dal peso della neve e rimossi dai volontari della Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco. I disagi maggiori sono probabilmente quelli registrati a San Rocco di Montaldo Roero, che dalle 11 di questa mattina è senza energia elettrica. Squadre di operai sono al lavoro per risolvere il problema occorso alla linea.



Abbiamo sentito telefonicamente i sindaci dei Comuni roerini, che ci hanno fornito informazioni sul livello di coltre bianca scesa al suolo nei rispettivi centri. Si va dalla decina di centimetri caduti a Monticello, Canale e Corneliano ai 15 di Priocca, passando per i 20 centimetri di Castellinaldo, Vezza d'Alba, Santa Vittoria d'Alba, Govone e Guarene capoluogo e sino alla trentina segnalata invece a Sommariva del Bosco, nella parte alta di Montaldo Roero e a Magliano Alfieri.



Nel pomeriggio quasi ovunque la neve si è tramutata in pioggia, mentre prosegue il lavoro dei mezzi spartineve per la pulizia delle strade.