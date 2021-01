Misure antismog, anche ad Alba e Bra scatta il divieto di circolazione per i Diesel Euro 4

In merito alle misure antismog a tutela della salute, da lunedì 4 gennaio 2021 verrà meno la deroga alla circolazione per i veicoli euro 4, il cui blocco, inizialmente previsto dal 1° ottobre 2020, era stato procrastinato dalla Regione Piemonte in accordo con le altre regioni del bacino padano. Oltre a Torino e una serie di Comuni della sua area metropolitana (sono Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano) il provvedimento il provvedimento interessa i centri di Alba e Bra per la provincia di Cuneo. Coinvolte anche Asti, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Novara, Trecate e Vercelli.

Le limitazioni strutturali alla circolazione previste per la lotta allo smog riguarderanno quindi il blocco totale e definitivo di tutti i veicoli Euro 0 e dei diesel euro 1, 2: fermi 24 ore al giorno, tutti i giorni compresi i festivi e per tutto l’anno. Provvedimento valido anche per ciclomotori e motocicli euro 0, ma solo fino al 31 marzo. Fermi invece fino al 31 marzo 2021, dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 19, i diesel euro 3 e euro 4, siano essi ad uso persone (M1) o merci (N1, N2, N3).

Sono previste una serie di esenzioni tali da garantire in primo luogo la mobilità al personale sanitario e dell'assistenza che è impegnato nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per questo motivo medici, infermieri, operatori socio-sanitari, operatori assistenziali (compresi i volontari che operano per enti o associazioni che erogano servizi di assistenza), ma anche pazienti e loro accompagnatori che si recano presso strutture sanitarie per terapie, interventi o esami diagnostici, sono esentati dalle limitazioni della circolazione negli spostamenti necessari alla loro attività. Sono compresi in questa lista anche tutti i mezzi dei servizi di soccorso e i veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali e per il trasporto di pasti. Sono inoltre esentati i veicoli degli incaricati dei servizi di pompe funebri e quelli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri.