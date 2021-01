Bilancio 2020 per artigiani, associazioni turistiche e commercianti. Paolo Manera (Confartigianato Mondovì): "Situazione drammatica"

Si chiude amaramente il 2020 per artigiani e lavoratori del settore turistico e commerciale, come spiega Paolo Manera, presidente di Confartigianato Mondovì che ha tracciato un bilancio di fine anno al quale, al momento, non sembra seguire uno scenario più sereno.

"Ieri facendo gli auguri ad amici e colleghi artigiani, associazioni turistiche e commercianti ho potuto toccare con mano la drammatica situazione di crisi economica che sta emergendo nelle valli Monregalesi" - spiega Manera - "I paesi turistici sono semi deserti, gli alberghi chiusi come le attività di ristorazione. Chi ha scelto di intraprendere il servizio di asporto a mala pena riesce a pagare le utenze, ma non certamente tutte le tasse e le spese fisse. La situazione è drammatica e questo clima di incertezza dettato dal continuo annuncio di proroghe di zone rosse genera terrore e blocca sia i clienti che gli imprenditori. Trasversalmente dai monti fino ai centri commerciali e ai centri urbani la dieta economica si fa sempre più serrata e i presupposti per la primavera non sono rosei. Il CTS boccia i protocolli per le riapertura delle stazioni invernali ma non si fa promotore di soluzioni. Mi chiedo a cosa serva questo enorme pool di fantomatici tecnici se non genera soluzioni e se è completamente sordo all’urlo di dolore del territorio".

Il 2021 è appena iniziato, all'insegna delle abbondanti nevicate che, però, per ora si possono solo ammirare dalla finestra. Il presidente degli artigiani monregalesi si chiede quali e dove siano gli interventi di sostegno da parte del governo.