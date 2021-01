Bitcoin è considerato una tecnologia giovane, ma ha creato il suo standard nel mercato oggi e molte persone sono disposte a investire in bitcoin, comprese le celebrità.

Il bitcoin è stato introdotto nel mercato nel 2008 da un gruppo anonimo di persone o da un individuo, denominato Satoshi Nakamoto, in risposta al collasso dell'economia mondiale.

Questa criptovaluta utilizza la tecnologia blockchain per eseguire transazioni perché rende la transazione sicura e protetta dagli hacker. Inoltre, a causa del mercato fluttuante delle criptovalute, molti temono di investire in queste valute digitali. Devi anche conoscere le ere dei bitcoin se vuoi investire in bitcoin a breve, e questo può essere il tuo miglior investimento.

Tuttavia, anche il reddito passivo che puoi generare tramite queste valute virtuali è enorme. I bitcoin sono ampiamente utilizzati in tutto il mondo. Ci sono diversi vantaggi del bitcoin, come commissioni di transazione basse, sicurezza, nessuna barriera fisica, pagamento veloce, ecc.

5 migliori marchi al mondo che usano criptovaluta

Alcune società e istituzioni diverse accettano già bitcoin. I commercianti sono consapevoli dei vantaggi del bitcoin e delle sue opportunità di crescita che cambieranno il mondo a breve.

Le valute virtuali stanno dando una dura concorrenza alle valute tradizionali. Le criptovalute, come il bitcoin, sono ampiamente utilizzate per acquistare beni e servizi online. Pertanto, ecco i migliori marchi al mondo che utilizzano la criptovaluta,

1. Takeaway.com

Takeaway.com è uno dei migliori marchi al mondo che utilizza la criptovaluta. Questo marchio è noto come la società europea di consegne di fast food. Consente agli utenti di ordinare ovunque tramite lo stesso gateway.

I punti vendita sono controllati dalla società madre Takeaway.com con sede ad Amsterdam, che opera nei mercati di tutto il mondo e assiste 8,9 milioni di clienti. Le persone possono ordinare hot dog e pizze e pagare con bitcoin.

2. Overstock

Overstock è noto come il primo marchio a livello mondiale che accetta bitcoin come metodo di pagamento ufficiale. Da sempre tiene d'occhio l'innovazione digitale.

D'altra parte, questo marchio accetta anche pagamenti in Bitcoin Cash, Litecoin, Dash e altre criptovalute. Offre anche un rimborso, ma il pagamento in BTC è definitivo.

Trasforma istantaneamente le valute tramite blockchain senza dover creare un account. Usano un'attività di sostituzione di risorse digitali chiamata ShapeShift per eseguire transazioni. Per ulteriori informazioni, puoi visitare qui immediate-edge.co/it

3. PayPal

PayPal accetta anche pagamenti in criptovaluta, come bitcoin. Questa è anche considerata una delle migliori società che accettano pagamenti in bitcoin.

Inoltre, sono disposti ad accettare altre criptovalute, come Ethereum, come forme di pagamento. Gli utenti Bitcoin possono inviare e ricevere pagamenti tramite Paypal in tutto il mondo.

Tutti i pagamenti effettuati tramite Paypal sono sicuri e protetti. I pagamenti internazionali sono molto sicuri e protetti attraverso questa procedura di pagamento.

4. Boatsters Back

Nel giugno 2018, questa società di noleggio di yacht globale ha iniziato a offrire un pagamento crittografico ai propri clienti. Le persone ora utilizzano i propri risparmi digitali per acquistare servizi e beni online.

Oltre ai bitcoin, questa azienda offre la possibilità di pagare con più di cinquanta altri altcoin, inclusi NEO ed Ethereum. Grazie al sistema di pagamento che ha reso conveniente per gli utenti pagare con bitcoin in tutto il mondo e ovunque.

5. Microsoft

Microsoft è conosciuta come una delle società IT più famose al mondo. Questa società ha iniziato ad accettare bitcoin nell'anno 2014; tuttavia, a causa delle elevate commissioni di transazione delle commissioni bitcoin, ha fatto una breve pausa nell'anno 2018.

D'altra parte, il suo utilizzo è moderatamente limitato al sito Web dell'azienda. Questa azienda ha aperto le sue porte agli utenti di valuta digitale. Anche il KYC accetta pagamenti in bitcoin e promuove la vita digitale in modo più conveniente.

Considerazioni Finali

Pertanto, questi sono i migliori marchi che accettano ampiamente i bitcoin. Anche diverse istituzioni hanno iniziato ad accettare pagamenti in bitcoin come tassa di iscrizione. Per soddisfare la richiesta desiderata dei clienti, le aziende hanno iniziato ad accettare pagamenti in criptovaluta.

I bitcoin sono ampiamente utilizzati sul mercato e stanno entrando in collisione con le valute legali dando una forte concorrenza. Se sei un utente bitcoin o desideri investire in bitcoin, devi conoscere tutte le aziende e i marchi che accettano valute virtuali come pagamento.