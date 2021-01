Prendersi cura della propria pelle con Ialuset crema

Curare la salute della pelle è molto importante, per la nostra immagine, ma soprattutto per il nostro benessere; la pelle del viso è sicuramente quella più esposta agli inestetismi, ma soprattutto a disturbi ricorrenti o temporanei; il viso è esposto continuamente agli agenti atmosferici: al caldo, al freddo e all'umidità, ai raggi solari, per questo motivo deve essere protetto o curato con creme adeguate e così anche le mani, che spesso vengono attaccate anche in modo aggressivo da tutti quei prodotti e quelle sostanze che utilizziamo quotidianamente, sia nell'ambito lavorativo, che nella vita privata.

Spesso i disturbi che ne derivano non sono di lieve entità ma portano veri e propri disagi prolungati nel tempo, e una condizione antiestetica che può mettere in discussione la serenità e la validità dei nostri rapporti con gli altri. Per questo motivo è saggio iniziare ad utilizzare uno o più prodotti dedicati alla salute e alla bellezza della pelle, in modo continuativo; una crema utile a mantenere lo stato ottimale della nostra epidermide ma anche in grado di curarla se necessario, come ad esempio la crema Ialuset.

1. Idratazione: idratare e nutrire la propria pelle nel modo giusto

Il metodo principale per mantenere la nostra pelle elastica e luminosa è quello di idratarla e proteggerla con l'utilizzo costante di una crema dedicata proprio alla grande necessità di nutrimento della medesima; inoltre è importante seguire anche una dieta equilibrata e sana, poiché quello che mangiamo puoi influire in modo positivo o negativo proprio sulla nostra pelle. Anche il riposo così come il cibo è importantissimo. Infatti è necessario poter dormire bene e almeno 7 ore per ogni notte, per dare il tempo alla nostra pelle di distendersi, riposare e scaricare la fatica del giorno. Anche l'attività fisica è di grande aiuto per mantenere la pelle elastica e soda.

2. Le buone abitudini per una pelle sana

Tutti questi accorgimenti comunque vanno sempre accompagnati dall'utilizzo frequente di prodotti finalizzati a proteggere la pelle, ma non solo dai normali attacchi delle intemperie, e delle condizioni atmosferiche o del passare del tempo, poiché l'invecchiamento è uno dei principali motivi per il quale la nostra pelle perde elasticità, luminosità, compattezza, ma anche da tutti quegli eventi fortuiti che possono mettere in discussione lo stato di salute della pelle; sia del viso che del corpo. E soprattutto delle mani che sono messe in gioco ogni giorno attraverso tutte quelle attività che svolgiamo normalmente, ad esempio: i lavaggi frequenti con detergenti troppo aggressivi, l'utilizzo dei detersivi dedicati alle pulizie della casa, sostanze chimiche, solventi e quant'altro, utilizzati magari nell'ambito lavorativo, che possono provocare escoriazioni e dermopatie, manifestazioni cutanee di vario tipo, eruzioni, rossore, e tutta una serie di sintomi e manifestazioni avverse.

3. Proteggere mani e viso nel modo migliore

Proprio le mani sono la parte del nostro corpo più soggetto a problematiche di carattere lieve o più intenso, soprattutto in inverno con il freddo le mani si screpolano, si arrossano, nei casi più gravi le scottature da gelo provocano anche dolore, così come l'uso dei detersivi, o anche l'uso prolungato di guanti di lattice o di altri materiali plastici. In questi casi serve utilizzare una crema che possa riparare questi danni, alleviare il fastidio e il dolore. Tra le sostanze più utilizzate dalle aziende che producono questi prodotti troviamo l'acido ialuronico, il collagene e una serie di sostanze di origine naturale. Sono prodotti riparatori, spesso applicabile anche su ferite aperte. Poiché hanno potere cicatrizzante, emolliente e lenitivo. Vogliamo quindi sottolineare che proteggere la propria pelle è molto importante per evitare proprio di incorrere in vere e proprie patologie fastidiose e soprattutto difficili da curare. Come ad esempio tutte le affezioni cutanee, come le dermatiti provocate spesso da agenti chimici usati nell'ambito professionale, questi disturbi della pelle possono compromettere la qualità della vita e anche la frequenza sul posto di lavoro. Una pulizia accurata della pelle e l'utilizzo di creme protettive come ad esempio Ialuset possono evitarci queste problematiche sgradevoli e dolorose.

4. Ialuset: la soluzione ai problemi di pelle

Il prodotto consigliato è di facile reperibilità, è indicato per l'idratazione ottimale della pelle; è a base di acido ialuronico bio fermentativo, è di facile applicazione e ha un potere rigenerante e idratante di alto profilo. Questa crema aiuta a mantenere un grado di idratazione ottimale, facilità la guarigione delle lesioni e la rigenerazione dei tessuti, è ottima anche utilizzata su ustioni, su ferite, su piaghe, ragadi, essudati da decubito, ferite post-operatorie, inoltre può essere utilizzata semplicemente per mantenere lo stato di idratazione e l'elasticità della pelle in buona salute.