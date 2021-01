Tagliaerba Stihl, perché sceglierlo e acquistarlo da Ferramenta Giusti

Il tagliaerba è senza dubbio uno macchinario molto utile quando si parla di giardinaggio. Si tratta di una macchina che può essere di tipo manuale oppure, i molto più pratici e utilizzati modelli a motore. Proprio come i tagliaerba Stihl. In generale i tagliaerba possono essere alimentati a batteria, con energia elettrica oppure con carburante. Dipende dalla marca e dal modello scelto.

I tagliaerba Stihl per esempio sono quasi tutti alimentati con carburante, ma non mancano comunque alcune opzioni anche per chi preferisce un modello elettrico oppure a batteria, proprio come possiamo vedere su www.ferramentagiusti.it . Oggi vogliamo concentrarci proprio sui tagliaerba di questa famosa casa produttrice, in modo che possiate comprenderne le caratteristiche principali.

Caratteristiche di un tagliaerba Stihl

Il telaio: è fondamentale valutare sempre il materiale con cui è stato realizzato il telaio, perché è la prima difesa del macchinario, quello che aiuterà il motore a durare più o meno tempo perché lo proteggerà dagli agenti atmosferici. I modelli di Stihl sono realizzati con una scocca in metallo, così da garantire una maggior durevolezza rispetto ai modelli in plastica.

Motore: Potete trovare sia motori a scoppio con due tempi oppure a quattro. In base al modello che scegliete, otterrete un tagliaerba più o meno potente. Altrimenti ci sono quelli elettrici, con una potenza che varia dai 1200 ai 1800 Watt.

Regolazione del taglio: è importante poter scegliere l'altezza del taglio, questo perché garantisce non solo il risultato estetico sperato, ma anche la possibilità di mantenere il prato in salute. Quando si taglia troppo si potrebbe ottenere una scorretta ricrescita, così come se troppo lunghi potrebbero essere troppo deboli. I tagliaerba Stihl si suddividono in questo caso in 5 differenti gruppi. Quelli che tagliano l'erba ad altezze di 25-85 mm, 25-65 mm, 25-90 mm, 25-75 mm e 30-70 mm.

Tipologie di lame: va poi tenuta in considerazione la tipologia di lama. E' grazie a lei infatti che possiamo ottenere un prato perfetto. Migliore è la lama e maggiori sono le possibilità che non è necessario ripercorrere più volte la stessa zona del prato. I modelli con una sola lama sono più economici ma occorre passare più volte dallo stesso punto. I modelli a doppia o tripla lama invece, sono migliori perché garantiscono un taglio di qualità superiore. E' importante anche la forma della lama che può essere inclinata o curva.

L'ampiezza del cestino: serve un cestino per la raccolta. Più è capiente e maggiore è la possibilità di tagliare l'erba di un prato senza doversi fermare a svuotarlo. Soprattutto se lo fate di lavoro, più riuscite a limitare il numero delle volte in cui vi fermate per svuotarlo e meglio è. L'ideale è sceglierlo di almeno 50 litri, però dipende molto da cosa dovete fare. Se lo comprate per il vostro giardino di piccole dimensioni, già di 30 litri è sufficiente. Se vi serve per lavorare potete valutare l'acquisto di un modello con cesto di raccolta da 80 litri.

In caso di dubbi, vi consigliamo sempre di domandare all’azienda presso la quale acquistate e spiegare nel dettaglio le vostre esigenze.