Di Vico mette il dito nella piaga: perché i lavori nel pubblico costano più del doppio del privati?

Noi italiani cerchiamo sempre una persona da incolpare e non vogliamo assumerci le nostre responsabilità, quando si va a dare una preferenza nel voto pensiamoci prima, non votiamo chi ci paga il caffè, la cena o ci promettono cose che non faranno mai.

Perché non cominciamo prima noi a essere da esempio nell’essere onesti anche nelle piccolezze.

No non si può sempre puntare il dito.

Cominciamo dagli amministratori locali passando dalle province e poi regione arrivando al governo.

Ma qualcuno di noi si è mai fatta una domanda perché i lavori nel pubblico costano più del doppio del privati?

Le provincie dovevano sparire e pure gestiscono le strade le scuole superiori ecc. ecc.

Da premettere che per il sottoscritto avrei preferito togliere le regioni e farne solo 4 a livello nazionale, perché le provincie potrebbe essere più presente sul territorio e se devi fare qualche segnalazione di qualsiasi genere sai a chi rivolgerti.

Il mondo sta cambiando e noi dobbiamo fare la nostra parte della in tutti i punti di vista e non aspettare che qualcuno ci venga a risolvere i problemi. Lo si vede in questo periodo di Pandemia dove i nostri governanti ci hanno chiesto di fare 3 cose ( mettersi la mascherina, non abbracciarci e non fare assembramenti) non hanno chiesto niente di più e noi furbi abbiamo il coraggio di lamentarci.

In questi giorni si è visto e sentito un po’ di tutto. Poi ci lamentiamo che in altri paesi europei sono davanti a noi nella sanità, nella cultura, nell’ambiente e hanno meno disoccupati.

Quando in un mondo ci sono più ladri che onesti non si va avanti ma indietro.

Mario di Vico