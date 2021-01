Gli auguri di buon anno dei Controvento in un podcast su Facebook

Nell’anno nuovo che avanza, c’è il complesso dei Controvento che suona e che canta. La Tribute Band dei Nomadi ha pensato ad un podcast di auguri per condividere la festa con tutti i suoi fans.

Un modo per mettersi alle spalle gli ultimi dodici mesi di appuntamenti rinviati o cancellati. Potete ascoltare il podcast sulla pagina Facebook dei Controvento.

Ci sono le voci dei musicisti, ma anche quelle dello staff, tutti con una voglia pazzesca di tornare sul palco per un concerto in mezzo all’entusiasmo del popolo nomade, che nessun Dpcm può restringere.

Non sappiamo ancora se la luce che si inizia a vedere in fondo al tunnel sarà quella di un treno o la riconquista di una nuova libertà, ma è giusto passare messaggi di speranza. Non il Ministro della Salute, ma la fiducia verso il futuro, ovviamente.