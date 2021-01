Volley maschile A2 - A Cuneo arriva la capolista Bergamo, Preti: "Affrontiamo una squadra molto forte, servirà consapevolezza nei nostri mezzi"

Cresce l'attesa per il big match della prima giornata di ritorno sui campi di Serie A2 maschile, turno che apre il 2021.

Alle 19 di domenica, al Pala UBI Banca, si affrontano BAM Acqua S.Bernardo Cuneo e Agnelli Tipiesse Bergamo, le due formazioni che guidano la classifica al termine del girone d'andata (al netto delle partite da recuperare).

Begamaschi a quota 26 (9 incontri disputati), Cuneo insegue a cinque punti di distanza (ma con una partita giocata in più). All'andata 3-2 in favore di Bergamo, unico punto lasciato per strada dalla formazione lombarda.

I ragazzi di Serniotti arrivano bene alla sfida clou, dopo sei vittorie di fila ma affronteranno una squadra capace di vincere nove volte sulle nove in cui è scesa in campo.

Alessandro Preti alla vigilia dell'incontro: "Arriviamo nel migliore dei modi a questa importante sfida, siamo reduci da un periodo positivo ed anche in questi giorni di festa abbiamo lavorato bene. Loro sono molto forti, mi aspetto una bella partita. Possiamo dire la nostra, naturalmente hanno anche dei punti deboli. Da parte nostra serve la giusta consapevolezza nei mezzi di cui disponiamo. Sarà fondamentale sapere stringere i denti nei momenti complicati della partita che, inevitabilmente, ci saranno. Dopo il periodo necessario per trovare l'amalgama ci stiamo trovano bene, siamo in crescita. Cresce l'intesa fra noi e siamo migliorati molto in battuta. Personalmente mi sento meglio di un paio di mesi fa anche se ci sono tante piccole cose che si possono sempre migliorare."