Volley maschile A2 - Un doppio impegno attende il Vbc Synergy Mondovì: "L’obiettivo è continuare a migliorare"

Inizio di girone di ritorno per il Vbc Synergy Mondovì, che lunedì sera sarà impegnato al PalaGrotte contro la Bcc Castellana.

I monregalesi poi si fermeranno in Puglia, e mercoledì 6 gennaio saranno di scena al PalaMazzola per il recupero contro la Prisma Taranto. Quindi doppio confronto casalingo: domenica 10 al PalaManera arriverà Ortona, e martedì 12 si disputerà l’ultimo recupero, contro Emma Villas Siena.

GLI AVVERSARI. La squadra allenata da Gulinelli è tornata alla vittoria proprio prima di Capodanno, nel recupero casalingo contro Cantù, e in classifica ha un punto in meno dei monregalesi. Nell’ultima settimana ha ufficializzato due partenze: quella dello schiacciatore Vedovotto, accasatosi a Lagonegro, e quella dell’opposto olandese Van Dijk. Il sestetto titolare dovrebbe essere composto dalla diagonale Garnica-Cazzaniga, dai centrali Gitto e Patriarca e dagli schiacciatori Rosso e Ottaviani, con il giovane De Santis libero.

QUI MONDOVÌ. «Ci aspettano cinque partite in due settimane – il commento del vice allenatore Emanuele Negro -, un periodo intenso in cui cercheremo di continuare a sviluppare il nostro gioco come nelle ultime settimane, dopo l’arrivo dell’alzatore Putini. L’obiettivo è continuare a migliorare e cercare di portare a casa più punti possibili, anche se siamo consapevoli che saranno tutte partite impegnative e molto difficili per noi».

RECORD. Tra i monregalesi Borgogno è a 18 punti dai 2.100 in carriera, mentre Ferrini con 21 punti raggiungerebbe i 100 in stagione. A Marra mancano invece 14 punti per arrivare ai 300 in tutte le competizioni. Dall’altra parte della rete anche Gitto “vede” i 2.100 punti in carriera (è a -13), mentre a Cazzaniga ne manca uno soltanto per arrivare a 7.100, e con 5 arriverebbe a 100 in stagione. Al centrale Patriarca mancano 17 attacchi vincenti per arrivare a quota 1.500 in Regular Season mentre lo schiacciatore Rosso con due aces arriverebbe a 200 battute vincenti in carriera, e con 4 punti a 5.100 punti in tutte le competizioni.

PRECEDENTI. Quello di lunedì sarà il sesto confronto in Serie A tra le due squadre: finora i pugliesi hanno vinto sempre vinto, i monregalesi non sono mai riusciti ad imporsi. All’andata la Bcc vinse al tie-break al PalaManera.

ARBITRI A dirigere l’incontro di domenica saranno chiamati il signor Marco Riccardo Zingaro del Comitato di Bari-Foggia in qualità di primo fischietto, coadiuvato dal signor Stefano Chiriatti, del Comitato di Lecce. Sarà, invece, Massimiliano Simone l’addetto al videocheck.