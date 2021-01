A Peveragno, Amministrazione comunale divisa sulla commemorazione dell'eccidio di Piazza Paschetta

È polemica, a Peveragno, sulla commemorazione dell'eccidio del 10 gennaio: nel 70esimo anniversario, le decisioni del sindaco Paolo Renaudi portano alle proteste dei consiglieri di minoranza Adriano Renaudi, Ines Bosonetto, Pierangelo Mattalia e Pietro Peirone.

"Domenica 10 gennaio 2021 ricorre il settantasettesimo anniversario dell’eccidio di Piazza Paschetta, che vide l’uccisione di trenta peveragnesi colpevoli, secondo l’esercito di occupazione nazista, di non avere con sé, in quel gelido lunedì di mercato del 1944, i documenti per dimostrare di non essere renitenti alla leva".

Per dare un inquadramento storico, il rastrellamento delle truppe tedesche a Peveragno, il 10 gennaio 1944, si colloca tra simili azione condotte, in quelle settimane, in provincia di Cuneo. Il collegamento storico mai è stato ben considerato, ma l’azione può essere legata alla cattura di alcuni tedeschi, da parte di varie bande partigiane unite, il 27 dicembre, durante raid all’aeroporto di Mondovì. Nei giorni di Capodanno (dal 31 dicembre al 3 gennaio) vi fu grande azione contro la banda di Ignazio Vian in Valle Colla, con il ritrovamento dei cadaveri di quattro militari germanici prigionieri (vari morti vi furon anche tra la popolazione civile). Di una settimana dopo è l’apparire a Peveragno dei tedeschi, in mattina di mercato (queste forze, probabilmente, in gran parte, erano formate dai "Battaglioni Est", soldati sovietici catturati ed arruolatisi nella "Wehrmacht", particolarmente duri, di stanza a Borgo San Dalmazzo). Testimonianze fanno pensare alla presenza di informatori locali. Le vittime furono persone, anche evidentemente non in età di leva, che furono trovate senza documenti (non era abitudine, in quel periodo, portare sempre con sé una carta di identità, specie tra la popolazione contadina).

"Da quando si è insediata l’attuale Amministrazione Renaudi, la commemorazione è stata spostata dal 10 gennaio alla domenica successiva alla data, scelta discutibile in quanto le date hanno in sé un valore simbolico, scelta giustificata con la maggiore possibilità di partecipazione dei cittadini più liberi da impegni lavorativi.

Il Sindaco ha previsto per quest’anno una commemorazione (alle 10.30, con trasmissione sulla “piattaforma”, ndr) alla sola presenza di se stesso per evitare assembramenti. Apprendiamo della decisione dalla locandina esposta. Nulla è stato discusso durante il Consiglio comunale del 29 dicembre, né attraverso altre forme di comunicazione con la popolazione.

Il 10 gennaio, quest’anno, cade di domenica.Non sappiamo ancora quali saranno le disposizioni del Governo nazionale e regionale per tale data. Se Peveragno non sarà in zona rossa parteciperemo in presenza. La commemorazione dell’eccidio è molto sentita dagli abitanti di Peveragno. Varie associazioni culturali, storici locali, istituzioni provinciali e regionali hanno sempre mostrato grande interesse e partecipazione al ricordo di questo tragico momento della nostra storia, momento in cui i Peveragnesi seppero dare un esempio di grande dignità, forza morale, spirito democratico. Facendo appello proprio a questi valori chiediamo al Sindaco di estendere la partecipazione , assicurando il rispetto delle misure di sicurezza, ai cittadini e ai rappresentanti di Associazioni e Amministrazioni comunali, Istituzioni, che possono essere ospitati sulla Piazza.

Il 24 dicembre, (zona rossa) sul piazzale del Santuario della Madonna del Borgato (località Madonna dei Boschi di Peveragno), abbiamo potuto partecipare alla bellissima celebrazione della Santa Messa, organizzata dal comitato della Madonna dei Boschi, alla presenza del Primo cittadino, del Vicesindaco e altri Assessori. È stato un momento commovente e socializzante, simbolo di una devozione ancora molto forte fra i Peveragnesi. Crediamo che la stessa partecipazione possa essere garantita in sicurezza il 10 gennaio, ovviamente sempre in ottemperanza delle disposizioni vigenti".

Il Capogruppo di minoranza rincara ancora la dose: "È molto grave che un sindaco abbia la presunzione di decidere da solo su una simile commemorazione senza neppure parlarne preventivamente con l'Amministrazione tutta. E neppure può appellarsi al Covid perché con le mascherine possiamo stare con il giusto distanziamento, all’aperto. Abbiamo sempre dato importanza a quella data non per riaprire ferite, ma per ricordare e spiegare anche ai giovani l'importanza della pace e l'assurdità e brutalità delle guerre. Il tutto per spiegare dove può arrivare l'uomo. Abbiamo sempre cercato di dare un contributo per creare cultura affinché certi fatti non accadano MAI più. Non si può liquidare tutto con una locandina che comunica che andrà lui e si vedrà su piattaforma. Questo non è un mio sfogo, ma una presa d'atto di comportamenti non accettabili che voglio condividere. Sul 10 gennaio 1944 ci sono pagine e pagine di scritti, abbiamo organizzato incontri pubblici con degli storici, ci sono riprese di interviste di chi ha assistito direttamente all'accaduto. Quindi pretendo un diverso rispetto e comportamento da chi rappresenta l'Istituzione".