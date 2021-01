Peveragno, Consiglio diviso sull’area giochi di San Domenico e sull’antenna sul campanile di San Giorgio

Il gruppo consigliare "SiAMO Peveragno" ritiene opportune alcune “messe a fuoco” su quanto dibattuto nel Consiglio comunale di martedì sera 29 dicembre, a proposito delle interpellanze presentate dalla minoranza, invitando chi non ha potuto seguire la trasmissione in streaming alla visione del filmato disponibile su Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCXL0LzIJ1h0gqUdc6Eg2pkw



Sicurezza area giochi di San Domenico



"Il Sindaco ha affermato che per la realizzazione del parco giochi era stato dato mandato all’Ufficio Tecnico Comunale con solo alcune indicazioni di massima. A seguito della nostra interpellanza è stata segnalata la problematica allo stesso Ufficio affinché si provveda all’installazione della recinzione. Quindi, in conclusione, è stato confermato che l’area è stata realizzata non in conformità alle norme di riferimento, è rimasta così per sei mesi e verrà regolarizzata a seguito della segnalazione della minoranza. Come fatto rilevare da un Consigliere, forse era meglio realizzare già da subito un’installazione a norma, e proprio perché l’area è stata pensata come “inclusiva” e quindi destinata anche a soggetti portatori di handicap, sarebbe stato opportuno che l’aspetto sicurezza fosse stato al primo posto.

Il fatto che la giunta avesse dato solo “indicazioni di massima” non esime dal fatto che un controllo sulla rispondenza alla legislazione vigente sarebbe stato opportuno, tanto più che il Sindaco ha una formazione professionale orientata alla sicurezza e che pertanto dovrebbe essere particolarmente attento alla prevenzione dei rischi e al rispetto delle norme.

L’interpellanza ha comunque raggiunto il suo scopo, ovvero garantire maggiore sicurezza ai fruitori dell’area giochi: sarà nostra cura vigilare che l’intervento di sistemazione sia fatto al più presto e che sia portato a termine in piena rispondenza alle prescrizioni di legge".



Antenna wifi sul campanile di San Giorgio

"Abbiamo potuto ascoltare dalla voce del Sindaco che esiste una delibera del 2009, citata come precedente “fondamentale” per giustificare l’installazione attuale delle apparecchiature, delibera che parlava però di antenne per un progetto sicurezza ma non specificatamente di un’antenna sul campanile di San Giorgio e non di trasmissione internet wifi".

I consiglieri di "SiAMO Peveragno" rincarano la dose parlando dei "voli pindarici sul significato di interpellanza per giustificare il ritardo nell’esame di quanto richiesto dalla minoranza, interpretazioni puntualmente smentite" e delle "inconcludenti giustificazioni di urgenza, che poi alla fine hanno portato comunque ad ammettere che le cose non sono state fatte seguendo le regole. E pertanto possiamo affermare che anche su questo argomento la nostra interpellanza aveva solide basi.

L’installazione dell’antenna su San Giorgio e la stipula del relativo contratto sono state indubbiamente portate a termine con una serie di anomalie veramente preoccupanti. Il Sindaco non poteva firmare il contratto perché doveva farlo un funzionario. Ha firmato un contratto dichiarando la disponibilità dell’area che non aveva. L’installazione è stata portata a termine senza le previste autorizzazioni.

Adesso la palla è passata al Segretario comunale, che tra gli altri ha il compito di vigilare sulla regolarità degli atti amministrativi e segnalare agli organismi competenti eventuali violazioni, e pertanto rimaniamo in attesa degli sviluppi".

"Concludiamo evidenziando un aspetto emerso prepotentemente in questo Consiglio ma anche nei precedenti: tutti gli interventi che abbiamo esaminato a seguito della segnalazione dei cittadini e che abbiamo portato in discussione rivelano un modo di amministrare che non condividiamo assolutamente.

A quanto pare sembra che la passata Giunta fosse abituata a decisioni prese da un solo individuo, spesso non supportato da adeguate conoscenze sia delle norme tecniche che di quelle amministrative e senza la volontà di coinvolgere chi potesse essere in possesso di tali conoscenze, confidando che in sede di Consiglio tutta la maggioranza approvava mentre la minoranza non interferiva, permettendosi anche il lusso di avere assessori assolutamente non preparati sugli argomenti in discussione, semplicemente perché non c’erano discussioni.

Oggi la musica è cambiata: i Consiglieri di minoranza e la lista di supporto hanno professionalità ed esperienza, si confrontano con consulenti esterni, arrivano alle riunioni con una buona conoscenza degli argomenti, ma soprattutto fanno sentire la loro voce non per “fare cinema” o a “favore di telecamera” come riportato in un precedente post della lista di maggioranza, ma perché questo è il mandato che il 48% dei Peveragnesi gli ha dato".