Una moneta da 5 euro per la Nutella

A partire da ieri, sabato 2 gennaio, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale datata 31 dicembre 2020, ha corso legale la moneta d’argento da 5 euro appartenente alla serie "Eccellenze italiane", dedicata alla crema spalmabile alle nocciole e al cacao più famosa al mondo.

La Nutella, prodotto di punta del Gruppo Ferrero, approda così nell'universo della numismatica, per la gioia dei collezionisti così come dei tantissimi appassionati del golosissimo prodotto che, in embrione, si chiamò "Cremalba", prima di diventare "Supercrema", fino all'iconico nome odierno.

Dopo il francobollo datato 2014, per ricordarne il suo cinquantesimo anniversario di nascita, arriva ora nel mondo delle monete in tre versioni diverse, a seconda del colore. Nella creazione di Annalisa Masini, il "dritto" della moneta presenta, al centro, un tradizionale vasetto di Nutella e nel giro la scritta Repubblica Italiana; nel "rovescio", al centro, il più grande stabilimento italiano del Gruppo Ferrero, quello di Alba, dove l’azienda specializzata in prodotti dolciari fu fondata negli anni Quaranta. A sinistra, il nome dell’autore, "A. Masini" e a destra l’anno di emissione, "2021"; in esergo, il valore di 5 euro e la "R", identificativo della Zecca di Roma.