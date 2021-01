Per Stefano Lucchini, Presidente neoeletto della dedicata Fondazione promossa dall’Associazione bancaria italiana, l'educazione finanziaria è un “diritto di cittadinanza”

L’educazione finanziaria è un “diritto di cittadinanza”, ossia una prerogativa che deve essere garantita a ogni cittadino e che “in qualche viene richiamata nella stessa fondamentale Costituzione della Repubblica Italiana”, laddove è stabilito che i pubblici poteri hanno il compito di tutelare il Risparmio e di promuovere la destinazione dello stesso verso lo sviluppo dei settori produttivi del Paese.

Esattamente una missione che la Fondazione per l’educazione finanziaria promossa dall’Associazione bancaria italiana e denominata FEDUF si è impegnata a favorire fin dalla propria costituzione, proponendosi come interlocutrice attiva, da una parte, delle Istituzioni politiche pubbliche decidenti e, dall’altra, del sistema scolastico con il quale ha condiviso progetti di avvicinamento degli studenti dalla cultura economica applicata alla finanza d’impresa.

Per il nuovo mandato di governance della FEDUF, alla presidenza della stessa è stato eletto il Dottor Stefano Lucchini, alto Dirigente del Gruppo Intesa San Paolo – del quale è a capo degli Affari Istituzionali e delle Relazioni Esterne – che sarà coadiuvato dall’Avvocato Corrado Sforza Fogliani riconfermato alla Vicepresidenza della Fondazione medesima. Sforza Fogliani, come Presidente della Popolare di Piacenza e dell’Associazione delle Banche Popolari Italiane, ha realizzato molte iniziative in tema di “educational”, condividendone diverse con l’amico Professor Beppe Ghisolfi, come lui Banchiere e saggista finanziario di successo.

Del nuovo Consiglio di amministrazione della FEDUF, con mandato triennale, fanno parte: Mauro Buscicchio, Direttore Generale della Banca Popolare Pugliese; Andrea Cecchini, Managing Director di RBC Investor Services Bank; Matteo Cidda, Responsabile Comunicazione di Banco BPM; Maurizio Giglioli, Vice Direttore Centrale di Credem; Anna Grosso, Condirettore Generale di Banca Sella; Claudia Segre, Presidente di Global Thinking Foundation; Eugenio Tangerini, Responsabile del Servizio Relazioni Esterne di BPER.

Il Collegio dei revisori sindacali sarà presieduto dal Dottore commercialista Marco Bormetti, designato dal CREVAL – Credito Valtellinese, e formato da Massimo Mossino, Direttore Generale di BIVER Banca (Gruppo Cassa di Risparmio di Asti), e da Antonio D’Elia, alto Dirigente della Banca di Credito Popolare.

La Fondazione per l’educazione finanziaria ha visto innovato e rilanciato il proprio compito di integrazione sussidiaria alle istituzionali attività di sensibilizzazione e di apprendimento proprio nei mesi complessi della pandemia e del lockdown nazionale, che hanno reso necessario un diverso rapporto con le comunità scolastiche. Il Presidente Lucchini, nella medesima ottica di sussidiarietà funzionale, ha ribadito che la FEDUF agirà ancora di più con l’obiettivo di mettere in dialogo e in sinergia fra di loro le molte esperienze di successo nel campo dell’educational e provenienti dai numerosi soggetti istituzionali e privati che hanno evidenziato interessanti capacità progettuali.

Direttrice della Fondazione è la Dottoressa Giovanna Boggio Robutti, artefice organizzativa delle molteplici attività condotte assieme agli Istituti didattici di tutta Italia, alla cui valutazione e celebrazione ha chiamato in più occasioni, in veste di relatore e/o di giurato, il Professor Ghisolfi.

Auguri di un certamente ottimo lavoro al Consiglio di Amministrazione così insediato con decorrenza dalla fine dello scorso mese di dicembre.