Saluzzo piange Felice Reordino, storico proprietario del "Bar Felice" di piazza Garibaldi

La comunità saluzzese piange la scomparsa di Felice Reordino, conosciuto e benvoluto in tutta la città del marchesato, venuto a mancare nella giornata di ieri, sabato 2 gennaio, all'età di 79 anni. Per 30 anni fu proprietario del "Bar Felice" di piazza Garibaldi, dove ora c'è il "Turn Over".

A darne notizia sono i figli Emanuele con la moglie Inma, Mariagrazia, Enrica con il marito Ugo, Simona con il marito Gaspare, i nipoti Elena, Alejandro, Rebeca, Alessandra e Lucia, insieme a tutti i parenti.

Il Santo Rosario sarà recitato nella Cattedrale di Saluzzo oggi, domenica 3 gennaio alle ore 18, mentre il funerale con la Santa Messa esequiale avrà luogo nella stessa cattredale domani, lunedi 4 gennaio, alle ore 15, con partenza dall'Ospedale di Savigliano alle ore 14.30. La salma proseguirà quindi per l'ara crematoria di Bra.