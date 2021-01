Volley A2/F: Il Puma si prepara al suo "tour de force"! Ecco il fitto calendario degli impegni di gennaio della Lpm Bam Mondovì

Sette partite in appena ventisei giorni! Il “tour de force” della Lpm Bam Mondovì sta per prendere il via. Quattro gare casalinghe e tre trasferte in un mese di gennaio, che decreterà la classifica finale del Puma nella Regular Season del girone “Ovest”.

Fondamentale il trittico di gare interne consecutive in programma tra il 6 ed il 13 gennaio, nell’ordine con il Barricalla Cus Torino, l’Eurospin Pinerolo e il Club Italia Crai. I due derby piemontese forniranno importanti informazioni sullo stato di salute della squadra di Delmati. Manca ancora l’ufficialità sul recupero del match tra Olbia e Mondovì, ma sembra piuttosto probabile che la data prescelta sia quella del 31 gennaio.

Nessuna novità, invece, sul format e sulle date della Coppa Italia. Al momento per questa competizione è stata confermata la formula a 8 squadre e dunque con l’accesso delle prime quattro formazioni dei due gironi, classificatesi al termine della Regula Season.

Non è da escludere, tuttavia, che la Lega proponga una formula più snella e veloce, da giocare nel mese di febbraio, oppure in coda al campionato. In attesa di tutte le conferme, ecco il calendario della Lpm, con le sette tappe verso la qualificazione alla Pool Promozione: